AMD 天猫双 11 钜惠来袭：最高直降 1500 元

天猫双 11 期间，AMD 锐龙 5000 系列笔记本产品开启大促，AMD 同步推出专属活动，笔记本产品至高直降 1500 元，同时双 11 期间晒单还有机会领取 100 元天猫超市卡。参与活动的产品包括联想小新 Air 14、惠普星 13 Air、ROG 幻 14、华硕天选 2 等热门产品。

11 月 3 日前，打开手机淘宝搜索关键词“玩芯大发”即可参与活动游戏，有机会获得价值 2 万元的外星人笔记本电脑产品。

除了优惠活动，在双 11 期间参与活动页活动或店面直播，即有机会获得玩型填空主理人设计的 MODOLI 限量玩偶及精美周边礼品。AMDxMODOLI 联名限量款全系列共包含 4 款玩偶，分别是洗澡大叔、KBOY、香香公主、大吉。点击进入活动页面即可参与相应活动。

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接下来，我们就一起来看一下活动期间有哪些值得关注的锐龙 5000 系列笔记本产品。

惠普星 13 Air

惠普星 13 Air 轻薄本集轻薄小巧机身、优秀屏幕素质、智能 AI 语音交互系统以及强大硬件配置，兼顾学习、工作以及娱乐等全方位需求。星 13 Air 轻薄本轻至 960 克，最厚处仅 16.9 毫米，其机身 A/C/D 三面均采用镁铝合金材质，它搭载 1080P 高分辨率屏，100% sRGB 高色域，DC 调光无屏闪，在确保画面细节纤毫毕现的同时带来更逼真、舒适的视觉享受。16:10 的屏幕比例搭配高达 90% 的屏占比。

惠普星 13 Air 轻薄本搭载锐龙 5 5600U 处理器, 采用最新 Zen 3 核心架构, 搭配 AMD Radeon Graphics 可以应对日常常见实用需求。同时，星 13 Air 轻薄本最高支持 16G DDR4-3200MHz 大容量双通道内存以及 512G 大容量高速固态硬盘。

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荣耀 Magicbook 16

荣耀 MagicBook 16 锐龙版采用的是 7 纳米制程的全新 AMD 锐龙 5000 H 系列移动处理器，可选锐龙 5 5600H 和锐龙 7 5800H 处理器，全部支持多线程、多任务处理，最高拥有 8 核 16 线程，最高主频可达 4.4GHz，显卡频率可达 2.0GHz，还可选配 RTX3050 独显。

多屏协同作为荣耀 MagicBook 亮点功能，全新荣耀 MagicBook 14/15 锐龙版全面支持多屏协同功能，笔记本可以直接打开/编辑手机内文档、图片、视频等文件，甚至可以打开和查阅手机的新闻、视频、微信等 App；来电话时，用户可以直接在笔记本上点击接听，通过笔记本的摄像头、麦克风直接进行对话，从而实现多终端间的互联互通，带来智慧互联新体验。

荣耀 MagicBook 16 锐龙版系列采用了隐藏按压式摄像头，结合广受好评的一键指纹解锁登录设计，带来十足的安全感。而荣耀 MagicBook 16 配备了一块 16.1 英寸 IPS 显示屏，覆盖 100% sRGB 色域，分辨率 1080P，刷新率高达 144Hz，通过德国莱茵低蓝光认证和国家眼科工程中心护眼认证。

目前荣耀 Maigcbook 16 产品已进入双 11 大促模式，天猫双 11 全线立减 300 元，到手价最低 4899 元。

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华硕天选 2

华硕天选 2 游戏本最高搭载 AMD 锐龙 9 5900HX 处理器，可选锐龙 7 5800H 版。另外可选 NVIDIA GeForce RTX 3070、RTX 3060 笔记本电脑 GPU，多样的性能组合可以满足不同游戏需求的玩家的实际需要。

屏幕方面，全新华硕天选 2 采用了 15.6 英寸 2.5K 分辨率的超高清屏幕，支持 DC 调光，刷新率高达 240Hz，玩一些电竞类游戏可以带来更稳定流畅的画面表现，让你不错过任何一帧关键画面。此外，这块屏幕还支持 100% DCI-P3 色域，支持 Adaptive Sync 防撕裂技术，进一步提升游戏体验。

华硕天选 2 还搭载了 16GB DDR4 内存，3200MHz 双通道，最高可扩展至 64GB，另外还拥有 512GB NVMe SSD，预留了 M.2 接口。

比较有特点的是华硕天选 2 的外观，这款产品机身采用风格低调的哑光材质，底部为蜂巢式散热孔，具备魔幻机甲的质感，线条硬朗帅气，整体遵循的是二次元的设计美学，比较适合喜爱动漫游戏的玩家。另外在散热方面，华硕天选 2 搭载的是冰川散热系统，拥有三个出风口，全新设计的绝尘风扇采用新的材质，叶片更薄更密，散热鳍片同时升级至 0.1mm，可以更快带走热量，同时加上梯形切割的 A 壳，能提升约 25% 的散热效能。

目前，华硕天选 2 开启了天猫双 11 大促模式，购买直降 500 元，其中 RTX 3060/R9-5900HX 版到手价 8699 元，RTX 3070/R7-5800H 版到手价 9799 元，RTX 3060/R9-5900HX 高刷版 到手价 8999 元，RTX 3070/R9-5900HX 高刷版到手价 10299 元。

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ROG 幻 14



ROG 幻 14 作为 ROG 的极具设计感的游戏本产品，在外观上极具辨识度，通过镁铝合金机身与蜂巢式的强化设计，ROG 幻 14 整体坚固同时也更加的轻巧。机身 A 面采用 CNC 铣削工艺，新增棱镜光效，配色上有经典白和经典灰两款百搭色。另外金属铭牌炫彩效果彰显 ROG 家族信仰标识。

在核心表现上，ROG 幻 14 采用了 AMD 锐龙 9 5900HS 处理器，它基于 7 纳米 Zen3 架构打造，拥有 8 核 16 线程，最大加速频率达到 4.6GHz。显卡则提供 RTX 3060 笔记本电脑 GPU，支持光线追踪、DLSS、WhisperMode、Dynamic Boost 等功能。

存储方面，ROG 幻 14 提供 512GB NVMe SSD 以及 16GB DDR4 3200MHz 内存。兼顾娱乐与游戏的双重需求。屏幕方面，ROG 幻 14 采用一块 14 英寸的 2.5K 屏幕，色域覆盖 100% DCI-P3 色域，屏幕刷新率达到 120Hz，支持 Adaptive Sync 防撕裂技术，并获得 Pantone 认证。ROG 幻 14 进入双 11 热促模式，现在购买到到手价 9999 元。

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外星人 m15

外星人 m15 系列游戏本产品作为一款专门的游戏笔记本深受专业玩家的喜爱，今年外星人 m15 保留了“预言”设计 2.0 和诸多黑科技的基础上，从操作手感、内在性能，到设计语言与便携续航等方面进行了升级。

外星人 m15 机身最薄处仅 12mm，继承了 AWCC 外星人智动能技术平台、AlienFX RGB 绚丽灯效等细节配置。

配置方面，这款笔记本全系搭载 AMD 锐龙 7 5800H 处理器与 RTX 30 系显卡，最高支持 32G 3200MHz DDR4 内存，并且可以升级到 2 个可用的 SO DIMM 插槽，配备 CHERRY MX X 型鸥翼式机械键盘、支持小尺寸氮化镓适配器。

外星人 m15 作为一款专业的游戏笔记本电脑产品，其全方位搭载德国原装 CHERRY MX X 型鸥翼式机械键盘，1.8mm 键程。除功能键外的每颗按键均采用 X 型鸥翼式架构 + 横向弹簧轴体的设计，让可接触的面积与支撑度达到最大程度，比垂直结构更薄，更稳定，手感更好。

目前外星人 m15 进入双 11 大促模式，R7 5800H/RTX 3050 Ti 到手价 9999 元起；R7 5800H/RTX 3060 到手价 11999 元。

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机械革命蛟龙 5

面向主流玩家，机械革命在今年更新了自家蛟龙系列产品，其中主流玩家更加青睐全新的蛟龙 5 产品，锐龙 7 5800H+RTX 3060 的主流性能可以轻松应对常见的网络游戏和 3A 游戏。

机械革命蛟龙 5 采用锐龙 7 5800H 采用 7 纳米工艺，分 8 核 16 线程设计。锐龙 7 5800H 最大加速频率达到 4.4GHz。支持 AMD SAM 显存智取功能。

机械革命蛟龙 5 搭载一块 15.6 英寸 100% sRGB 2K 分辨率屏幕，刷新率达到 165Hz，支持 DC 调光。内存方面，机械革命蛟龙 5 配备 16GB DDR4 3200MHz 双通道内存，带来更快的数据传输表现。在航空级铝镁合金的加持下，机械革命蛟龙 5 拥有更加时尚硬朗的外观，重量轻至 1.96 公斤。

作为一款高性价比游戏本产品，机械革命蛟龙 5 在接口上配备非常齐全，包含 1 个 USB Type-C 接口（支持视频输出）、2 个 USB 3.1 Gen1 接口、1 个 USB 2.0 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 2.5Gbps 网口、1 个音频输入接口、1 个 SD 卡读卡器、1 个防盗锁孔和 1 个 DC 电源口。

天猫双 11 期间，机械革命蛟龙 5 RTX 3060/R7-5800H 512GB 版到手价 8899 元，512GB+1TB 版到手价 9299 元。

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总结

针对天猫双 11，AMD 锐龙 5000 系列笔记本产品优惠空前，无论是办公需求还是游戏娱乐，都有对应的产品进入促销模式。

双 11 期间，AMD 锐龙 5000 系列笔记本产品部分最高直降 1500 元，同时购买晒单就有机会获赠 100 元天猫超市卡，11 月 3 日前参与互动游戏即有机会获得外星人游戏电脑以及 AMD 与 MODOLI 共同推出的联名周边产品。

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