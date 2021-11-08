索尼新专利可提升 PS5 和 VR 画面分辨率，方法类似英伟达 DLSS

IT之家 11 月 8 日消息，索尼最近一项新专利表明，索尼可能正在为旗下游戏主机 PS5 和 VR 开发一种用于实时图像增强的机器学习技术，用来在不降低游戏性能的前提下提升画面分辨率。

The Gamer 表示索尼这次的新专利有些类似英伟达的深度学习超级采样技术（DLSS），因为两者的作用极为类似。英伟达的 DLSS 技术允许计算机运行游戏时采用正常的分辨率去渲染原始画面并以更高的分辨率输出游戏画面，理想状态下可以在几乎不牺牲性能的情况下去提高游戏的分辨率。例如画面输出的效果是 4K 级别的分辨率效果，但实际上游戏画面正在以 1080P 分辨率运行。

这次索尼的专利是在今年 4 月份提交的，索尼在上个月对外宣布了该技术，称其机器学习技术可以创建特定图像的“遮罩”，用来隐藏、填补缺失或损坏数据留下的空白。从本质上讲，这将可以在不牺牲性能的情况下实现游戏换面的实时放大，因为该技术对硬件的负担更小。

在该专利中还多次提到虚拟现实（VR），索尼表示该技术对于向 VR 头显提供高质量的画面至关重要。值得注意的是，现阶段 PSVR 头盔的分辨率还比较低。索尼表示该专利可以“在最需要的地方不牺牲图像质量，以保持用户的舒适感和沉浸感”，可以能以为专门为 PS5 打造的下一代 PSVR，可以为玩家提供更好的视觉感受。

The Gamer 还表示随着技术的进步，可以预测会有更多的 8K 电视进入主流市场，并认为该项技术也可以用来将游戏画面提升到 8K 分辨率。

IT之家了解到该专利的作者，索尼高级首席工程师 Andy Bigos，其领英的个人自述为 "致力于将机器学习和神经渲染技术应用于 PlayStation 5"，其领英上的经验描述为：“近期，我带头开展了使用神经渲染来增强传统渲染方法的研究，这项技术是为 PlayStation 5 打造的。”