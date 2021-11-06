微软、索尼联手了，打造基于 Azure 的全球首个 AI 处理图像传感器 IMX500 解决方案

IT之家 11 月 6 日消息，在第四届中国国际进口博览会上，微软（中国）有限公司（简称“微软”）与索尼半导体科技（上海）有限公司（简称“索尼”）宣布发起合作伙伴支持计划（Partner Enablement Program），鼓励具备资质的中国本土独立软件供应商（ISV），以及系统集成商（SI）合作伙伴基于商业 AI 摄像头解决方案（AI camera-driven solutions）进行创新。该解决方案将全球首款具有 AI 处理功能的图像传感器 —— 索尼 IMX500 智能视觉传感器 —— 与微软智能云的 AI 能力相结合，实现边缘人工智能处理。在此之前，微软也与索尼在中国发起了联合创新实验室（Co-Innovation Labs），为计算机视觉和视频分析领域的合作伙伴和企业客户提供构建、开发、原型和测试解决方案所需的支持与服务。

▲ 图为索尼半导体科技（上海）有限公司总裁木村信（左）和微软中国区总裁包嘉峰（右）

基于 Azure 人工智能的全球首个 AI 处理图像传感器

索尼智能视觉传感器 IMX500 可在传感器上进行高速 AI 处理，仅输出语义元数据信息而非图像数据，从而减少数据流量并解决隐私问题。通过与微软合作，索尼将 Azure AI 嵌入传感器，这种集成可以为通用应用程序提供多样化功能 —— 如高速 AI 处理下的实时目标追踪等 —— 为商业场景带来更智能的 AI 摄像头解决方案，并在边缘和云端之间更有效地分配资源，以提高成本效率和功耗效率。

索尼还创建了基于 Azure IoT 和认知服务（Cognitive Services）的 AI 摄像头托管应用，不仅对 IMX500 传感器进行了完善，也为合作伙伴和客户拓展了视频分析领域的能力及范围，帮助其把握更多机遇。

IT之家获悉，此 AI 摄像头解决方案将索尼尖端的成像及传感技术，与微软的智能云技术及 AI 平台相结合，展现出在商业应用领域的潜力。用户可以创建、选择和上传 AI 模型至传感器，对智能摄像头解决方案进行完整定制，各行各业的客户都能够基于这一解决方案发掘新的营收机遇，简化运营并解决挑战。

例如，零售业企业可以借助 AI 摄像头来检测何时补充货架商品，或根据顾客队列长度调整收银台的开放数量。此外，使用 AI 摄像头，制造业企业可实时识别鉴别车间的危险情况，防患于未然。传统意义上，这类应用程序的数据收集往往依赖于分布在商店、仓库和配送中心等站点 AI 摄像头，计算资源的分配难以优化，进而导致成本或能耗的增加。

在 2021 中国国际进口博览会上，微软与索尼推出了合作伙伴支持计划（Partner Enablement Program），通过微软人工智能和物联网实验室进行招募，吸引更多优秀的本土 ISV 和 SI 合作伙伴“入局”，共创更加多样化的行业解决方案。这一计划的推出将丰富现有的生态系统，招募在其主导行业具备丰富的海内外经验、销售和营销资源的优秀合作伙伴，并助力其打造应用于不同行业场景的解决方案，在克服技术挑战的同时，为这些合作伙伴提供产品上市资源。

早在 2020 年 5 月，微软与索尼半导体集团就已在全球范围内宣布合作，此次发起的合作伙伴支持计划（Partner Enablement Plan）也是这一全球合作的本土延续之一。