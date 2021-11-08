全气候电池技术将亮相北京冬奥会：-30 ℃也不怕

IT之家 11 月 8 日消息，电动汽车冬天续航降低的问题目前仍然没有很好的解决办法，这也成为一些居住在北方的人们购买电动汽车的障碍。

但据科技日报报道，美国国家发明家科学院院士王朝阳团队已经发明了一种全气候电池，相关文章刊发在《自然》杂志上，搭载全气候电池的电动车将在北京冬奥会上亮相。

据悉这种全气候电池不增加电解液的可燃性，也不改变电极材料的热稳定性，他们在电池内部植入一片 10 微米厚度的镍箔作为发热体。利用电池自带的能量，再加上一个开关，就可以随意调控电池的活性。哪怕在零下 30 摄氏度的环境里冻透的电池，只需 30 秒时间，就能自加热到零度以上正常工作。

“加一片镍箔”这种方法听起来虽然简单，但王朝阳表示，它背后有曲折的探索过程。团队尝试过各种各样的方法，各种各样的材料：有的安全性差，有的能量转化效率低，有在实验室做得非常漂亮，但产业化时还是不行……“经过了 20 多年，我自己的感受是，简单就是美。真正有实用价值的科学发现，最后都是极致的简单。”

基于热调控原理，团队还发明了 10 分钟快充电池。王朝阳认为，10 分钟快充电池的应用和推广，是电动汽车发展的一个重要里程碑 —— 快速补能可以让电动车主摆脱里程焦虑。

IT之家了解到，在严寒地区连续三年进行的实地车队试验，已经充分验证了这种新型电池的性能和寿命。这一技术已被 2022 年北京冬奥运会采用，成为驱动奥运电动汽车的核心技术之一。