搭载海绵硅负极片电池、续航超 1000km，广汽埃安 AION LX 将于广州车展亮相

IT之家 11 月 6 日消息，据财联社报道，从广汽埃安方面获悉，进入工信部最新一批新能源汽车推广目录的埃安 (AION) GAM6480BEVB0P 纯电动车型，正是采用了海绵硅负极片电池技术、全球首次实现续航超 1000km 的纯电车型 AION LX，并将在今年广州车展上亮相。这意味着，今年年初就已发出预告的广汽埃安超长续航“电池黑科技”技术终于落地。

今年 4 月 9 日，在广汽科技日上，广汽正式推出了海绵硅负极电池技术，官方称使用了该技术的单体电芯，在同等电量下体积可减少 20%、重量可减轻 14%，电芯能量密度超过 280Wh/Kg，续航里程超 1000Km（低温条件下续航里程达 650Km）。今年 9 月，广汽称海绵硅负极片电池技术、续航可达 1000km 的纯电车型 AION LX 已在海南三亚完成夏季高温测试。至此，这项重量级电池“黑科技”已完成多轮严苛测试，1000km 的 AION LX 即将进入量产阶段。

值得一提的是，近日，广汽集团发布《关于自研电池试制线建设项目的议案》，并计划实施该项目方案，总投资预计 3.36 亿元。

IT之家了解到，2021 年的第十九届广州国际汽车展览于 11 月 19 日－11 月 28 日在广州琶洲展馆 A 区和 B 区开展，不妨期待一下。