荣耀平板 V7 5G 版预售开启：2599 元，联发科迅鲲 900T 芯片

IT之家 11 月 8 日消息，今日 20:00，荣耀平板 V7 5G 版预售正式开启。这款产品仅提供曙光蓝配色，搭载联发科专为平板开发的迅鲲 900T 芯片，存储容量 6GB+128GB，售价 2599 元。

荣耀平板 V7 屏幕为 10.4 英寸 IPS 液晶屏，分辨率 2000×1200，刷新率 90Hz，支持 HDR10。产品搭载的迅鲲 900T 芯片拥有 2xA78 2.4GHz 大核 + 6xA55 2.0GHz 小核，GPU 为 Mali-G68 MC4。平板支持单 SIM 卡，兼容双模 5G 网络 + Wi-Fi 6，同时支持 Magic-Pencil 2 手写笔。

该产品支持视频增强技术，可以根据显示内容调整对比度，超采样算法使得老片更加清晰。同时机身具有四个立体声扬声器，支持 DTS:X Ultra 专业音效。

荣耀平板 V7 系列内置 7250mAh 电池，支持 22.5W 快充，此外还支持 MicroSD 卡扩展容量。产品后置 13MP 摄像头，前置 8MP 摄像头，具有文档拍摄、HDR、美肤拍摄等功能。

IT之家了解到，荣耀平板 V7 5G 版搭载 MagicUI 5.0 系统，支持与手机、电脑深度协同，在平板上剪辑手机拍摄的 4K 视频。多屏协同功能，可以使得手机应用在平板上进行显示，还支持充当电脑的第二块显示屏。产品支持镜像模式，使得平板变成电脑的数位屏，进行专业绘画创作、为文档批注等。该系统还支持横屏双窗口显示，适配 4000+ 应用；还兼容一屏显示四个窗口，额外提供两个悬浮窗口方便聊天。

这款产品目前已经开启预售，将于 11 月 10 日 20:00 开始抢购，定价 2599 元。