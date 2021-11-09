微软 Visual Studio 2022 for Mac 预览版 3 发布，将原生支持苹果 M1 芯片

IT之家 11 月 9 日消息，微软今日推出了 Visual Studio 2022 的正式版，与此同时，为 Visual Studio 2022 for Mac 带来了预览版 3，正式支持了 .NET 6。

微软表示，Visual Studio 2022 for Mac 将在未来的预览版中很快原生支持苹果 M1 芯片。

为 Visual Studio 创建本机 macOS 体验

Visual Studio 2022 for Mac 的目标是为 Mac 量身打造现代 .NET IDE，提供在 Visual Studio 中相同的高效体验。

Visual Studio 2022 for Mac 正在重写用户界面，以提供舒适的 Mac 用户体验并为辅助技术提供更好的支持。

提高 IDE 的速度和稳定性：随着迁移到本机和迁移到 .NET CLR，微软也在提高 IDE 性能、解决长期存在的 UI 错误并减少崩溃。

通过在 Visual Studio IDE 之间更加一致的新 Git 更改窗口改善日常 Git 用户体验。

使用 .NET 6 GA 版本开发应用程序

Visual Studio 2022 for Mac Preview 3 支持 Mac 上最新的 .NET 6 版本，包括对 C# 10 语言功能的支持。开发者现在可以使用它为 Web、云以及基于终端的控制台应用程序构建应用程序。

新的编辑器功能：子词导航和新的重构

此版本中编辑器的一个很棒的新功能是子词导航（subword navigation），以字符串“HelloWorld”为例，当开发者使用 Ctrl+Alt + 向左箭头和 Ctrl+Alt + 向右箭头快捷键时，光标将在子词“Hello”和“World”之间移动。

新的代码修复和重构：代码修复和重构是编译器通过灯泡和螺丝刀图标提供的代码建议。要触发快速操作和重构菜单，请按 Option+Enter。以下是预览版 3 提供的新建议：

转换为文件范围的命名空间； 比类型检查更喜欢空检查； 简化 LINQ 表达式。

继续转向原生 macOS UI

此版本继续将 IDE 迁移到完全原生的 macOS UI，其中 75% 的 UI 已经迁移。此版本侧重于移动 Git 管理分支对话框、首选项 > NuGet 屏幕以及一组代码格式首选项和项目选项。

即将推出：通过 .NET CLR 在苹果 M1 处理器上本地运行

对苹果 M1 ARM 处理器的本机支持会在即将发布的预览版本中实现。为了启用此支持，微软将使 IDE 在 .NET 6 CLR（公共语言运行时）上运行。这是一个重大的架构变化，为所有使用英特尔和 M1 处理器的开发者带来了改进。在最初的实验室测试版中，大型解决方案的加载时间是 v8.10 版本的一半。

IT之家了解到，微软计划在 2022 年上半年发布 Visual Studio 2022 for Mac v17.0 的 GA 版本。最终发布日期将用户反馈决定。这是 IDE UI 和核心架构的重大更新，微软将在最终日期临近时分享一个发布候选 (RC) 版本。

与此同时，用户可以继续使用 Visual Studio 2019 for Mac v8.10 来构建应用程序，包括 .NET 5、Xamarin、Unity 或 .NET Core 3.1。

Visual Studio 2022 for Mac 预览版 3：点此下载