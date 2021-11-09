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微软 Visual Studio 2022 for Mac 预览版 3 发布，将原生支持苹果 M1 芯片

2021/11/9 7:34:30 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 9 日消息，微软今日推出了 Visual Studio 2022 的正式版，与此同时，为 Visual Studio 2022 for Mac 带来了预览版 3，正式支持了 .NET 6。

微软表示，Visual Studio 2022 for Mac 将在未来的预览版中很快原生支持苹果 M1 芯片

为 Visual Studio 创建本机 macOS 体验

Visual Studio 2022 for Mac 的目标是为 Mac 量身打造现代 .NET IDE，提供在 Visual Studio 中相同的高效体验。

  • Visual Studio 2022 for Mac 正在重写用户界面，以提供舒适的 Mac 用户体验并为辅助技术提供更好的支持。

  • 提高 IDE 的速度和稳定性：随着迁移到本机和迁移到 .NET CLR，微软也在提高 IDE 性能、解决长期存在的 UI 错误并减少崩溃。

  • 通过在 Visual Studio IDE 之间更加一致的新 Git 更改窗口改善日常 Git 用户体验。

使用 .NET 6 GA 版本开发应用程序

Visual Studio 2022 for Mac Preview 3 支持 Mac 上最新的 .NET 6 版本，包括对 C# 10 语言功能的支持。开发者现在可以使用它为 Web、云以及基于终端的控制台应用程序构建应用程序。

  • 新的编辑器功能：子词导航和新的重构

此版本中编辑器的一个很棒的新功能是子词导航（subword navigation），以字符串“HelloWorld”为例，当开发者使用 Ctrl+Alt + 向左箭头和 Ctrl+Alt + 向右箭头快捷键时，光标将在子词“Hello”和“World”之间移动。

  • 新的代码修复和重构：代码修复和重构是编译器通过灯泡和螺丝刀图标提供的代码建议。要触发快速操作和重构菜单，请按 Option+Enter。以下是预览版 3 提供的新建议：

转换为文件范围的命名空间；

比类型检查更喜欢空检查；

简化 LINQ 表达式。

继续转向原生 macOS UI

此版本继续将 IDE 迁移到完全原生的 macOS UI，其中 75% 的 UI 已经迁移。此版本侧重于移动 Git 管理分支对话框、首选项 > NuGet 屏幕以及一组代码格式首选项和项目选项。

即将推出：通过 .NET CLR 在苹果 M1 处理器上本地运行

对苹果 M1 ARM 处理器的本机支持会在即将发布的预览版本中实现。为了启用此支持，微软将使 IDE 在 .NET 6 CLR（公共语言运行时）上运行。这是一个重大的架构变化，为所有使用英特尔和 M1 处理器的开发者带来了改进。在最初的实验室测试版中，大型解决方案的加载时间是 v8.10 版本的一半。

IT之家了解到，微软计划在 2022 年上半年发布 Visual Studio 2022 for Mac v17.0 的 GA 版本。最终发布日期将用户反馈决定。这是 IDE UI 和核心架构的重大更新，微软将在最终日期临近时分享一个发布候选 (RC) 版本。

与此同时，用户可以继续使用 Visual Studio 2019 for Mac v8.10 来构建应用程序，包括 .NET 5、Xamarin、Unity 或 .NET Core 3.1。

Visual Studio 2022 for Mac 预览版 3：点此下载

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关键词：Visual Studio 2022 for MacVisual Studio 2022

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