首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

腾讯员工福利再升级：员工入职满 15 年可解锁退休福利

2021/11/9 10:16:39 来源：新浪科技 作者：- 责编：汪淼
评论：

继上周五推出员工“退休福利”后，11 月 9 日，腾讯再度升级员工福利，宣布全面升级员工“职业里程碑”关怀方案。根据新方案，腾讯员工“职业里程碑”将从过去的三个节点升级为六个，即从原来的入职“1 年、10 年、20 年”，升级为入职“1 年、5 年、10 年、15 年、20 年、法定退休”6 个重要节点，每个节点员工都能享受到不同实物礼品或特色权益。

据了解，新增的“5 年”节点对应权益为一份长期健康保障，即便员工从腾讯离职仍可继续持有，按照腾讯当前用工年龄结构预估，该项福利可覆盖员工范围较广。另一值得关注的“15 年”节点对应权益为“终身健康保障”和“长期服务回馈权益”，前者为公司赠予一份终身健康保险，后者含长期服务纪念礼品、长期服务感谢金、长期服务荣誉金。

值得关注的是，是否提前解锁“长期服务回馈权益”由腾讯员工自主申请，权益标准参照此前腾讯推出的“退休福利”。这意味着，对于满足 15 年入职年限又尚未达到法定退休年龄的腾讯员工，将可以自由选择是否“提前退休”，开启新的人生历程。不提前解锁该项权益的员工，可以继续在腾讯的职场生涯之旅，并获得更好的保障。

此前腾讯推出“退休福利”时，部分观点指出，大厂员工普遍较为年轻，距法定退休年龄差距尚远。此次腾讯适时推出更全面的员工关怀方案，给予员工更多的选择权，将更好地护航员工职业发展。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：腾讯 退休腾讯 福利腾讯 员工腾讯

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用