AMD 发布 EPYC Milan-X 处理器：首发 3D V-Cache 技术，旗舰版本缓存最高 768MB

IT之家 11 月 9 日消息，AMD 在今日凌晨的发布会上正式对外发布了旗下首款采用 3D V-Cache 技术的服务器处理器 ——EPYC Milan-X，在保留了 Zen 3 架构的同时，通过增加缓存进一步提高处理器在密集型工作负载计算时的性能。

IT之家了解到，AMD EPYC Milan-X 服务器 CPU 首批产品包含 4 款处理器。分别为 EPYC 7773X（64 核心 128 线程）、EPYC 7573X（32 核心 64 线程）、EPYC 7473X（24 核心 48 线程）以及 EPYC 7373X（16 个核心 32 个线程）。其中旗舰款处理器 EPYC 7773X 的最大 TDP 为 280W，默频 2.2GHz，睿频 3.5GHz，缓存达到了恐怖的 768MB。在性能方面，AMD 表示 Milan-X 处理器与前代标准版 Milan 处理器相比，在 RTL（Register Transfer Level，寄存器转换级电路）验证测试中性能提升了 66%。

AMD 表示采用 3D V-Cache 技术的 EPYC Milan-X 处理器将提供与第 3 代 EPYC 处理器相同的功能和特性，主板升级 BIOS 即可直接兼容。AMD EPYC Milan-X 处理器将于 2022 年第一季度推出，届时包括思科、戴尔、联想、HPE 和超微在内的合作伙伴会提供配有此系列处理器的服务器供用户选择。