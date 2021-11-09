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AMD 公布首款基于 ZEN 4 架构 EPYC 处理器，多达 96 个内核

2021/11/9 9:42:25 来源：IT之家 作者：瀚池 责编：远洋
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IT之家 11 月 9 日消息，AMD 在今日凌晨的发布会上正式对外公开了新一代的 Zen 4 架构，并公布了首款使用 Zen 4 架构的企业级处理器。

IT之家了解到，AMD 在发布会中展示了 ZEN 4 架构的预计发展图表，可以看到首款基于 ZEN 4 架构的处理器是开发代号“Genoa”的 EPYC 霄龙处理器，该处理器针对服务器和重型计算任务环境设计，AMD 表示“Genoa”拥有多达 96 个内核（归功于 5nm 制程工艺的加持），支持 DDR5 内存以及 PCIe 5.0，预计将于 2022 年上市，客户现在可以对“Genoa”处理器进行取样测试。

虽然“Genoa”已经足够优秀了，但这场发布会真的令人瞩目的还是另外一颗处理器 ——“Bergamo”。AMD 方面称该处理器专为云计算设计，同样隶属 EPYC 霄龙处理器，采用 ZEN 4c 架构（c 代表 cloud，译为“云”），该架构更加强调核心密度。AMD 承诺在“Bergamo”单个处理器中可容纳 128 个核心，该设计提供了和 ZEN 4 架构类似的功能，但着重优化了缓存和功耗，用来提高核心数目并提供尽可能多的线程数，AMD 表示“Bergamo”的正式发布时间要等到 2023 年上半年

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关键词：AMDZEN 4

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