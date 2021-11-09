软银愿景基金第二季度亏损约 565 亿元，仅电信业务保持增长

北京时间 11 月 9 日消息 ，据外媒报道，软银集团首席执行官兼董事长孙正义周一（当地时间 11 月 8 日）对外阐明了他旗下的愿景基金（Vision Fund）是如何在今年第二季度亏损约 1 万亿日元的（约合 565 亿元人民币）。他说到：“我们再次迎来业绩寒冬，而这一次遭遇的是暴风雪。”

▲ 软银集团首席执行官孙正义

孙正义在软银集团第二季度财报会议上指出：“软银愿景基金的表现没办法让我为之感到自豪。”此前，孙正义将愿景基金的投资吹捧为“金蛋”。但最新数据显示，今年 6 月至 9 月间，软银集团旗下的愿景基金税前亏损达到 5900 亿日元，较去年同期暴跌 1.5 万亿日元。

值得一提的是，孙正义还表示在股东们的要求之下，软银将在未来 12 个月时间里回购价值 1 万亿日元的股票。软银表示：“软银集团已决定回购自己的股票，以通过调整其股票以低于资产净值的大幅折价交易的情况，来提高股东回报并实现公平的股东价值。”尽管愿景基金和其他部分投资项目遭遇业绩寒冬，但今年第二季度内软银旗下的拉丁美洲投资项目规模较去年扩大两倍，总金额超过 1900 亿日元。

软银愿景基金仅电信业务保持增长，由于基于 Arm 的 5G 智能手机出货量增加、5G 基站网络设备部署的暴增，以及更多客户授权 Arm 技术，Arm 的财季销售额增长强劲，让 Arm 获得了 340 亿日元的税前利润，同比增加了近 450 亿日元。