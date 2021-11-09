会员还有广告，浙江省消保委约谈爱奇艺、优酷、腾讯视频等视频网站要求整改

IT之家 11 月 9 日消息，据浙江消保委公众号消息，“成为会员后，还有广告，消费者容易误点且难以退出。”浙江省消保委约谈存在该问题的爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐、PPTV 五家平台。

浙江省消保委在约谈会上指出，今年新增的问题是，五家平台开通会员后，依然可以看到五花八门的广告，如前情提要广告、暂停页面广告，片尾广告、弹窗广告、跑马灯广告等。一些广告页面极易误点，跳转至广告页面后，返回键设置较小，极难发现。

除了今年新增的问题，现场还对去年浙江省消保委约谈视频网站后的整改情况作了通报。去年 3 月，浙江省消保委约谈上述平台，提出 7 项整改要求。今年 10 月，省消保委组织消费维权义工对各平台开展“回头看”消费体验。体验发现，省消保委去年提出的 7 项整改要求，2 家音频网站均整改到位，7 家视频网站全部整改到位的有 3 项，分别是设置自动续费勾选项、自动续费事前提醒告知、不再使用“开通会员免广告”等绝对宣传用语。

没有整改彻底的问题有：会员广告特权事前事后告知不充分、取消自动续费操作繁琐、会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制、不能按影片价格充值，充值金额固定。

约谈会上，浙江省消保委对各平台体验情况逐一通报，法律专家进行点评，各平台有关负责人就相关问题进行说明并汇报初步整改举措。省消保委要求各视频网站在开通会员前，要在显著的位置提醒会员权利，不能隐藏在服务协议之中；对于弹窗、暂停广告，取消键设置必须合理，便于消费者关闭；对于影片点播服务，应开通单片购买支付模式，使消费者可以按需购买；对于会员的退订，应简化会员退订流程。

IT之家了解到，浙江省消保委已要求各平台必须严肃对待，抓紧整改上述问题，平台需在 11 月 12 日前向该委提交书面整改报告。除上述五家平台外，还包括芒果 TV、乐视、喜马拉雅、蜻蜓 FM 四家视频、音频网站负责人。