微软《极限竞速: 地平线 5》正式加入 Xbox Game Pass 免费玩

IT之家 11 月 9 日消息，上车、打火、出发目标，墨西哥《极限竞速：地平线 5》今日正式发售，XGP 同步入库，Let's Go！

IT之家获悉，《极限竞速: 地平线 5》是 Playground Games 和 Xbox Game Studios 推出的一款全新的开放世界赛车游戏。这款备受期待的游戏已经获得了广泛的好评，是一款总体上非常棒的赛车游戏。

《极限竞速: 地平线 5》正在迅速巩固其作为最佳 Xbox 赛车游戏的地位，现在更多的玩家能够看到这一点。经过最初曝光后几个月的等待，《极限竞速: 地平线 5》现在已经向所有人开放，包括通过 Xbox Game Pass 和 Xbox 云游戏。

由于提前获得了一些预购，许多玩家已经享受了几天《极限竞速: 地平线 5》的美丽和宏伟风景。事实上，仅从早期访问期来看，《极限竞速: 地平线 5》已经有超过 100 万的玩家。截至 11 月 9 日星期二，全世界的玩家都可以自由地跳入《极限竞速: 地平线 5》，探索其庞大而充满活力的地图或广阔的汽车清单。

Windows Central 对《极限竞速: 地平线 5》的评论称，Playground Games 已经精心打造了一款领先的赛车游戏，有望在未来几年内保持标杆性意义。