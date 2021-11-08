还未正式上市，微软《极限竞速：地平线 5》玩家已超过 100 万

IT之家 11 月 8 日消息，据 Windows Central 报道，《极限竞速：地平线 5》（Forza Horizon 5）是微软热门赛车系列的最新作品，也是该系列为其最新的 Xbox Series X|S 游戏机家族打造的第一个新作品。这款游戏有望在新一代游戏机上大放异彩，但在即将于 11 月 9 日正式上市之前，最初的数字已经让一些玩家感到惊讶。

《极限竞速：地平线 5》的早期访问于 11 月 5 日开放，任何拥有该游戏 100 美元高级版的用户都可以先玩。微软还提供了一个 40 美元的高级附加包 DLC，提供给那些拥有其他《地平线 5》版本的玩家，或者是活跃的 Xbox Game Pass 订阅，以更实惠的价格进入游戏的高级版本。这意味着超过 100 万的玩家已经真正支付前期费用来提前玩这个游戏。

这些数字来自《地平线 5》的排行榜，可在游戏中直接获得。

虽然微软仍未宣布官方数字，但现有玩家的数量可以通过游戏菜单实时看到。作为今年最大的 Xbox Game Studios 游戏之一，该游戏已经获得了专门的粉丝群体，随着其更广泛的发布，预计未来几天会有更多的玩家涌入。

IT之家获悉，《极限竞速：地平线 5》提供了新的功能，充分利用了次世代游戏机的无缝加载时间和近乎真实的视觉效果，随着 Xbox Game Pass 的首发日加入，这款游戏只能比早期发展得更大。

《极限竞速：地平线 5》将于 11 月 9 日正式登陆 Xbox One、Xbox Series X|S 和 PC，并通过所有 Xbox Game Pass 订阅同步发布。开发商 Playground Games 已经宣布了《极限竞速：地平线 5》的发布时间，在周一和周二于全球范围内交错推出。