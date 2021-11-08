不想被意外升级到微软 Win11，修改注册表让你保留在 Win10 系统

IT之家 11 月 8 日消息，据 MSPoweruser 报道，虽然 Windows 11 有很多很棒的新功能，比如支持运行安卓 App，但它在操作系统的外观和感觉上也带来了很大的变化，特别是新的居中任务栏“开始”菜单，你可能觉得不太适应，不愿意花精力去重新学习你的工作模式。

微软将很快开始向更多 Windows 10 用户推送 Windows 11 系统更新，这些用户的电脑符合微软的硬件要求，而且该公司还可能会强制进行自动安装升级。

如果你想确保你不会在某天醒来时，自己的 PC 电脑就安装上了 Windows 11，这里有一个简单的方法可以阻止你的电脑升级到 Windows 11。

微软在 Windows 10 版本 1803 或更高版本中引入了新的 TargetReleaseVersion 规范，它允许你设置希望操作系统升级到哪个版本或保持在哪个版本。

为了防止新的 Windows 11 操作系统自动安装到你的 PC 电脑上，你只需要做一点注册表编辑。

“开始”菜单右键，按下运行（R），键入 regedit，然后按确定进入注册表编辑器。

导航到计算机 HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Policies Microsoft Windows Windows Update。

创建一个新的 DWORD（32 位）值，称为 TargetReleaseVersion，并将其赋值为 1

创建另一个名为 TargetReleaseVersionInfo 的 DWORD（32 位）值，并将其赋值为 21H1。

如果你有 Windows 10 Pro，你可以通过组策略编辑器做同样的事情。

只需进入本地计算机策略 > 计算机配置 > 管理模式 > Windows 组件 > Windows 更新 > Windows Update for Business，然后双击选择目标功能升级版本。输入 21H1 并点击确定，然后重新启动计算机。

这个注册表选项仍然会自动将你的电脑更新到微软提供的最新版本操作系统（你的当前 Windows 版本停止支持 60 天后），但这可能将是几年后的事情，到那时，微软可能已经修复了 Windows 11 的所有缺陷 Bug。

IT之家提醒，所有注册表的编辑都要自行承担风险，修改注册表需谨慎。