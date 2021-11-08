SGS 与微软合作，推出全球首个 S-Carbon 碳管理智能云平台

IT之家 11 月 8 日消息，根据微软科技官方微信公众号消息，在 11 月 6 日于上海举办的第四届中国国际进口博览会上，通标标准技术服务有限公司（SGS 中国）宣布与微软公司合作，推出运行于微软智能云 Azure 上的业界首个双标准 S-Carbon 数字化碳管理智能云平台。

这一平台采用国际 ISO14064-1 标准及中国国家标准对碳排放绩效进行量化跟踪，通过对企业碳排放目标进行分类有效管理，帮助各行业企业增强在碳中和目标下的国际竞争力、绿色融资能力及品牌影响力。

微软全球资深副总裁，微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳博士表示，长期以来，微软一直在世界各地努力推动广泛的环境与技术合作，微软投入了大量的资金和技术，与包括 SGS 在内的合作伙伴携手共进，为降低碳排放和改善地球环境做出了不懈的努力。此次 SGS 推出的基于微软智能云技术的 S-Carbon 平台，将帮助更多中国企业构建起高效、可信赖的碳管理体系，增强绿色竞争力，并为建设全人类共享的美好未来贡献积极力量。

IT之家了解到，由 SGS 开发的 S-Carbon 数字化碳管理智能云平台，以 SGS 温室气体核算及验证解决方案、温室气体数据管理系统为基础，采用国际公认的方法对碳排放绩效进行量化和呈现，能够为企业用户选择最合适的区域、参考数据和方法进行碳排放计算。

目前，S-Carbon 平台的核心功能主要包括：供应商碳排放管理、全供应链排放数据联网采集、可取代碳排放量化管理中的人工操作、为企业用户建立和分析碳排放情况、将实际排放情况与预估排放目标进行对比，并可提供分别满足中国与国际量化认证标准的两套排放计算结果。