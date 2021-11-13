微软 Win11 预览版 Build 22499.1010 (KB5008400) 发布

IT之家 11 月 13 日消息，本周初，微软将 Windows 11 预览版 Build 22499 发布给了 Dev 频道的内部人员。该版本具有从打开的应用程序窗口直接从任务栏快速分享内容到 Teams 会议电话的功能。此外，时钟应用程序支持使用微软的工作和学校账户进行登录。

今天，微软发布了 Windows 11 累积更新 Build 22499.1010（KB5008400）。该更新不包括任何新功能，旨在测试微软在 Dev 频道中构建的服务管道。

新增功能：

用户能够将打开的应用程序窗口中的内容直接从任务栏快速分享到会议呼叫中。这种体验将从 Microsoft Teams 开始，消除为了分享窗口而在应用程序之间来回切换的需要，用户在屏幕上看到的内容不会受到干扰。

▲ 通过将鼠标悬停在任务栏上打开的窗口上，就可以看到快速分享按钮

IT之家了解到，该功能首先推广到安装了 Microsoft Teams for Work 或 Schools 的 Windows Insiders 用户群中，其他用户将在后续获得该功能。

改进与提升：

根据反馈，微软使任务视图和 Alt + Tab 中的键盘焦点视觉效果更加突出，以便更容易看到。

修复：

输入：

使用此版本后，剪贴板历史记录应备份并正常运行。

点击表情符号面板中的 gif 现在会将它们插入支持的应用程序中。

更新了多种语言的后端词典 —— 触摸键盘的文本建议和自动更正现在应该更准确。

如果用户更改强调色，表情符号面板中的强调色将立即生效，而不是停留在旧颜色上。

修复了选择使用以前版本的拼音输入法时发生输入法崩溃问题。

缓解了最近有时发生的与触摸键盘使用相关的 explorer.exe 崩溃问题。

窗口：

修复了在 Alt + Tab 处于打开状态时按 Alt + F4 会导致 explorer.exe 崩溃的问题。

设置：

修复了在通过远程桌面访问 PC 时尝试检查远程声音属性时可能发生的设置崩溃。

其他：