福厦高铁最新进展：湄洲湾跨海特大桥成功合龙，全长 14.7 公里

IT之家 11 月 13 日消息，据中国铁路发布，11 月 13 日上午，福厦高铁湄洲湾跨海特大桥成功合龙，标志着福厦高铁关键控制性节点顺利打通，为工程如期建成通车打下了坚实的基础。

IT之家获悉，福厦高铁是国内首条跨海高铁，设计时速 350 公里，正线全长 277.42 公里，先后跨越湄洲湾、泉州湾、安海湾 3 个海湾，全线共设 8 座车站。

湄洲湾跨海特大桥长 14.7 公里，海域施工长 10.8 公里，主桥为预应力混凝土连续刚构矮塔斜拉桥，主跨 180 米，跨越湄洲湾规划 3000 吨级航道，设南北两座双柱式主塔，桥面以上塔高 30 米，共有 28 根斜拉索，施工精度高、技术难度大，是国内首座跨海高铁矮塔斜拉桥。

该桥除连续梁外全部采用 40.6 米箱梁设计，是福厦高铁唯一一座 40.6 米箱梁桥。东南沿海铁路福建公司和施工单位秉持建“精品工程、智能福厦”理念，采用自主研发的“昆仑号”千吨级运架一体机和大跨度移动模架制梁机，分别从南向北进行海面架梁作业、由北向南进行现浇梁施工，一举解决了施工周期以及大跨度海上现浇梁等施工难题。

福厦高铁建成通车后，福州至厦门行车时间将缩短至 1 个小时以内，厦门、漳州、泉州闽南“金三角”将形成半小时交通圈，对于促进东南沿海城市群快速发展具有重要意义。