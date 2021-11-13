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微软 Win11 封禁 EdgeDeflector，MSEdgeRedirect 软件“顶上”修改默认浏览器

2021/11/13 17:31:40 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 11 月 13 日消息，据 MSPoweruser 报道，几年来，微软一直在争取迫使 Windows 用户使用 Edge 浏览器，经常地迫使链接在浏览器中使用 microsoft-edge://协议打开。

例如，这个协议被用于内置的 Windows 搜索和《新闻和兴趣》小组件中，而大多数用户希望这些来源的链接能在他们的默认浏览器中打开。

用户和开发者通过使用像 Edge Deflector 这样的工具软件进行反击，它掌握了 microsoft-edge://协议的所有权，并将这些链接引导到你喜欢的浏览器。

现在 Edge Deflector 开发者报告说，微软已经使 Windows 11 上协议无法被劫持，这意味着 Edge Deflector 应用程序不再有效

该开发者说，要解决这个问题，需要对 Windows 进行破坏性的修改，因此已经放弃了这场战斗。

现在，进入舞台的开发者 Robert Maehl 表示，他有一款名为 MSEdgeRedirect 的新应用。

与 EdgeDeflector 一样，这款应用程序让你将新闻和兴趣、搜索和天气结果重定向到你的默认浏览器。

与 EdgeDeflector 不同的是，MSEdgeRedirect 应用程序过滤并将微软 Edge 进程的命令行参数传递到你的默认浏览器中，而不是钩住 microsoft-edge: handler，这应该会应对未来的变化。

IT之家获悉，MSEdgeRedirect 应用程序只需要运行（在你的系统托盘中）就可以做到这一点，并且可以设置为在启动时运行。

MSEdgeRedirect 唯一奇怪的错误 Bug 是，如果你有一个 Edge 窗口打开，该链接将在你的默认浏览器和 Edge 浏览器中打开。

Robert Maehl 表示，他希望用户使用自己喜欢的搜索引擎取代 Windows Search 等使用的 Bing 链接，但这可能是以后的规划。

Windows 用户可以在 GitHub 上下载 MSEdgeRedirect 应用程序。

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关键词：Win11Edge浏览器

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