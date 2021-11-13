Aqara 全屋智能调光 Pro 定制服务发布：覆盖多种灯具，色温自动调节

IT之家 11 月 13 日消息，今日绿米 Aqara 正式发布了全屋智能调光 Pro 定制服务。这项服务主体采用无主灯照明方案，提供 LED 灯带、射灯、轨道灯等多种灯具，为用户进行全屋灯光设计，实现色温、亮度分区调节，结合传感器实现智能自适应照明。此外，这项服务兼容苹果 HomeKit 智能家居平台。

官方演示视频：

具体来看，Aqara 这项灯光定制服务采用显色指数 Ra≥90 的光源，并且有着低蓝光设计，实现接近自然光的色彩。灯光支持 2700K-6500K 无级色温调节，色容差 SDCM＜5。灯光采用 PWM 调光技术，过渡细腻，并且无可视频闪。

在应用过程中，室内不同分区的灯光可以按需分层调节，满足不同场景的需要。

IT之家了解到，Aqara 全屋智能调光 Pro 还搭配有传感器组合，实现主动感应调光场景，在有人经过时自动亮灯，进入睡眠状态自动关灯。产品支持 Apple HomeKit 的自适应照明功能，可以根据不同时间段自动调节全屋色温。

灯光调节可以依赖无线开关、集悦智慧面板 S1，结合多种智能设备，可以获得想要的灯光效果。与 Aqara 智能摄像机 G3 结合，还能够实现 AI 手势识别控灯；与苹果 HomePod mini 智能音箱配对，可以通过 Siri 语音助手控制灯光、定时。

IT之家获悉，Aqara 全屋智能调光 Pro 采用 Zigbee 3.0 协议进行连接，具有超低功耗、稳定控制的特点。

官方表示，这一定制服务在全国支持 600+ 服务商，售后支持 300+ 大城市，目前线下 Aqara Home 智能家居体验馆现已上市，用户在体验过后，可以预约专业团队上门勘测，进行方案设计和施工实施。

Aqara 全屋智能调光 Pro 定制服务官网链接：点击打开