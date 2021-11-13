曝小米 Redmi Note 11T 5G 将在 11 月 30 日发布：搭载天玑 810 芯片，5000mAh 电池

IT之家 11 月 13 日消息，据 91mobiles 报道，Redmi Note 11 系列上个月已经在国内发布，该系列的全球版预计将很快出现。爆料人士 Ishan Agarwal 称，Redmi Note 11 在印度将被重新命名为 Redmi Note 11T 5G，并将成为 Redmi Note 11 系列的入门机。按照 Agarwal 的说法，Redmi Note 11T 5G 的上市日期为 11 月 30 日。

Redmi Note 11T 5G 将接替今年年初在印度推出的 Redmi Note 10T 5G。该设备的方向是迎合中低端市场，同时为大众提供 5G 连接能力。

Redmi Note 11T 5G 搭载联发科天玑 810 SoC 芯片。这个八核芯片组的频率为 2.4GHz，采用 6nm 工艺制造，支持双 SIM 卡 5G 功能。还有最高 8GB 的 LPDDR4X 内存、128GB 的 UFS 2.2 存储。该设备将有多种存储配置，包括 6GB+64GB、6GB+128GB 和 8GB+128GB 型号可供选择。

IT之家获悉，Redmi Note 11T 5G 将采用 6.6 英寸 FHD + 显示屏，将提供 2400 x 1080 像素分辨率和 90Hz 刷新率以及 240Hz 触摸采样率。还配置了 5000mAh 容量电池，将提供 33W 快速充电。在光学相机方面，Redmi Note 11T 5G 将搭载一个 5000 万像素的 f/1.8 光圈相机，并将伴有一个 800 万像素的超广角摄像头。前置摄像头为一个 1600 万像素传感器相机。

即将推出的 Redmi Note 11T 5G 预计将有三种颜色选择 —— 哑光黑、星尘白和海蓝色。