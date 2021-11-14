Chromium FydeOS 宣布开源，openFyde 开源操作系统正式上线

IT之家 11 月 14 日消息，燧炻创新近日宣布，基于 Chromium OS 的操作系统 FydeOS 已开源，openFyde 开源操作系统正式上线。

据燧炻创新官方介绍，openFyde 的愿景是要打造一个更加自由，同时对开发者更友好的 Chromium OS 开源项目，其目标是推动 Chromium OS 在国内的广泛使用，让社区能够更轻松地获得一款高度可定制且用户友好型的 Linux 操作系统。

IT之家了解到，燧炻创新承诺：

openFyde 将开放 FydeOS 操作系统端的所有组件；

解耦针对附属云服务的强绑定，开放接⼝；

提供简化的构建编译框架，功能开发与硬件适配解耦；

使⽤开源⽅案替换闭源⼆进制组件；以及提供更加自由的开源许可；

提供结构化梳理⽂档库，统⼀⼊⼝⽅便检索；

精心撰写通俗易懂的「起步⾛」系列教程并提供代码范例；

集中管理代码仓库，GitHub、Gitee 同步托管。

openFyde 项目地址：

www.gitee.com/openfyde

FydeOS 是一款基于 Chromium OS 开源项目的操作系统，无需 Google 服务，可创建本地账号登陆，带有完整的桌面版 Chromium 浏览器，并通过容器技术兼容安卓程序、带有 GUI 的 Linux 程序，是面向未来的云驱动操作系统。

最新的 FydeOS v13 更新内容如下：

Chromium 浏览器升级至 92.0.4515.*

Chromium OS 平台更新到了 13982.75.13.*。同步了上游所有关于浏览器和操作系统平台的新特性：

添加平板模式下对输入工具的优化 添加全新的「诊断」工具 进一步优化了「虚拟桌面」的管理功能