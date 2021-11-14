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Chromium FydeOS 宣布开源，openFyde 开源操作系统正式上线

2021/11/14 8:17:21 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 14 日消息，燧炻创新近日宣布，基于 Chromium OS 的操作系统 FydeOS 已开源，openFyde 开源操作系统正式上线

据燧炻创新官方介绍，openFyde 的愿景是要打造一个更加自由，同时对开发者更友好的 Chromium OS 开源项目，其目标是推动 Chromium OS 在国内的广泛使用，让社区能够更轻松地获得一款高度可定制且用户友好型的 Linux 操作系统。

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IT之家了解到，燧炻创新承诺：

  • openFyde 将开放 FydeOS 操作系统端的所有组件；

  • 解耦针对附属云服务的强绑定，开放接⼝；

  • 提供简化的构建编译框架，功能开发与硬件适配解耦；

  • 使⽤开源⽅案替换闭源⼆进制组件；以及提供更加自由的开源许可；

  • 提供结构化梳理⽂档库，统⼀⼊⼝⽅便检索；

  • 精心撰写通俗易懂的「起步⾛」系列教程并提供代码范例；

  • 集中管理代码仓库，GitHub、Gitee 同步托管。

openFyde 项目地址：

www.gitee.com/openfyde

FydeOS 是一款基于 Chromium OS 开源项目的操作系统，无需 Google 服务，可创建本地账号登陆，带有完整的桌面版 Chromium 浏览器，并通过容器技术兼容安卓程序、带有 GUI 的 Linux 程序，是面向未来的云驱动操作系统。

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最新的 FydeOS v13 更新内容如下：

  • Chromium 浏览器升级至 92.0.4515.*

  • Chromium OS 平台更新到了 13982.75.13.*。同步了上游所有关于浏览器和操作系统平台的新特性：

添加平板模式下对输入工具的优化

添加全新的「诊断」工具

进一步优化了「虚拟桌面」的管理功能

  • 添加对「本地账户」的支持

  • 修复了在某些设备上连接蓝牙音频和输入设备工作不稳定的问题

  • 修复了在某些设备上无法播放 DRM 流媒体内容的问题

  • 修复了在某些设备上外放音量过小的问题

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关键词：FydeopenFyde开源Chrome OSChromium OS

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