首个通用 Linux 系统项目捐赠，龙蜥 Anolis OS 操作系统捐给开放原子开源基金会

IT之家 11 月 4 日消息，11 月 4 日，由阿里云、统信软件等 14 家单位联合开源的龙蜥操作系统正式捐赠给开放原子开源基金会进行孵化，受理决议已在基金会技术监督委员会全票通过后生效。

龙蜥操作系统即 Anolis OS，定位于服务器端，支持 x86、ARM、龙芯 LoongArch 等多种芯片架构和计算场景，兼容 CentOS 生态，并支持一键迁移，满足 CentOS 停服后的各领域、各行业用户的使用习惯和需求。

开放原子开源基金会是我国首个开源基金会，致力于成为国际一流的开源基金会，主管单位为工信部，基金会孵化中的项目包括 AliOSThings、XuperChain、OpenHarmony、PIKA、TKEStack、UBML、TencentOSTiny，它们来自阿里巴巴、百度、华为、浪潮、腾讯、360 和招商银行等企业。

IT之家获悉，此前，龙蜥操作系统已依托龙蜥社区推出 Anolis OS 8.4 发行版，统信软件、中国移动云、中科方德等企业都已基于龙蜥操作系统社区版推出商业版本。龙蜥操作系统也在阿里云全面上线，总装机量已达百万量级。阿里云计划为龙蜥投入的 20 亿专项资金也将逐步落地。

龙蜥社区 (OpenAnolis) 是由企事业单位、高等院校、科研单位、非营利性组织、个人等按照自愿、平等、开源、协作的基础上组成的非盈利性开源社区。龙蜥社区成立于 2020 年 9 月，旨在构建一个开源、中立、开放的 Linux 上游发行版社区及创新平台。

短期目标是开发龙蜥操作系统 (Anolis OS) 作为 CentOS 替代版，重新构建一个兼容国际 Linux 主流厂商发行版。中长期目标是探索打造一个面向未来的操作系统，建立统一的开源操作系统生态，孵化创新开源项目，繁荣开源生态。

龙蜥 OS 8.4 已发布，支持 x86_64 、ARM64、LoongArch 架构，完善适配 Intel、飞腾、海光、兆芯、鲲鹏、龙芯等芯片，并提供全栈国密支持。

龙蜥下载：

https://openanolis.cn/download

https://openanolis.cn