盖茨的“性骚扰事件”还没完，投资者将在股东大会上向微软发难

北京时间 11 月 14 日消息，今年年度股东大会前夕，投资者要求获得微软有关处理性骚扰事件政策的更多信息。他们认为，微软的相关政策为比尔・盖茨的不当行为提供了可能。

▲ 投资者要求微软解释盖茨不当行为处理过程

《泰晤士报》当地时间星期六刊文称，代理公司 Glass Lewis 呼吁微软股东将约翰・汤姆逊（John Thompson）选出董事会。汤姆逊负责调查盖茨不当行为。

投资公司 Arjuna Capital 6 月份就宣布，将要求就微软的性别歧视和性骚扰事件进行“独立和透明”的调查。Arjuna Capital 在委托书中称，“有关盖茨不恰当两性关系、对微软员工进行性冒犯的报告，加重了外界的担忧，使微软企业文化受到质疑，董事会应当对此负责。让投资者担忧的是，微软的企业文化不禁止系统性的性骚扰，危及公司吸引和留住人才的能力。”

Arjuna Capital 还呼吁微软披露“对高管不当行为进行独立调查的报告，其中包括盖茨”。

微软在代理材料中呼吁股东投票反对 Arjuna Capital 的这一提案，称提案与公司当前已经采取的措施部分重叠。

微软称，公司计划开始撰写有关性骚扰和性别歧视政策的年度公开报告，“报告将用相当大篇幅阐述股东提案中的问题，微软对性骚扰和性别歧视零容忍”。

今年微软年度股东大会举行时间为 11 月 30 日。