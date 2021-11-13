微软发布 Win11 假日插画风格桌面主题壁纸下载：活力的圆润几何设计

IT之家 11 月 13 日消息，据 Neowin 报道，为了迎接假日季节，微软为其 Windows 11 用户发布了最新的定制桌面壁纸。微软与海地裔美国人创意总监 Kervin Brisseaux 合作，将建筑、时尚和音乐等元素融入他的插画风格，创作了定制的 Windows 11 桌面壁纸。

Brisseaux 说，

“[激发] 我的东西就像天气一样经常变化，但最近我的灵感来自于鲜艳的色调、图案和设计，在最小和最密集的构图中玩弄形状。在主题上，我的灵感总是来自于流行文化和我耳机里正在播放的内容...... 这种构图也创造了一个超现实的景观，提供了一种冒险和潜在的地平线上新开始的感觉。”

IT之家获悉，自定义壁纸的抽象艺术作品将“节日的神奇、充满活力的性质”与 Windows 11 的更新设计相结合。随着新壁纸显示操作系统的圆润几何图形与节日主题的融合，Windows 11 用户现在有了更多选择来定制他们的设备。

微软公司的公告还提到，

“Brisseaux 为他的背景故事所想象的轻快和明亮的元素与 Windows 11 的新调色板和更柔和、更平易近人的图形相结合。柔和的花卉元素和丝带发挥了操作系统的现代和吸引人的圆润几何图形，同时唤起了节日礼物的传统。“

要下载 Brisseaux 的 Windows 11 定制壁纸，可以点击此处。