微软 Win11 安卓子系统性能加速，可尝试安装 WSL 2 vGPU 驱动程序

IT之家 10 月 22 日消息，微软博客宣称，Windows 11 上 安卓子系统运行 Android 应用程序的第一个预览版现已提供给美国 Beta 频道的 Windows 内部人员。但现在通过教程方法，Windows 11 正式版、Beta 版、Dev 版均已支持安装安卓子系统，并侧载 APK 应用进行安装体验。

IT之家附：《微软 Win11 安卓子系统已支持运行 APK 应用（附手动侧载安装教程攻略）》

由于考虑到 WSA （ Windows 安卓子系统）和 WSL 2（Windows Linux 子系统 2）同根同源，之前微软已经为 WSL 联合各个显卡厂商推出了能调用 GPU 加速的 WSL 专用显卡驱动，那么如果想在 Windows 安卓子系统中让应用充分调用，那么我们可以尝试安装这些驱动。

你应该首先安装与你的系统匹配的预览驱动程序。这使你能够使用虚拟 GPU (vGPU) 以便可以从硬件加速 OpenGL 呈现中获益。GPU 加速需要“WDDM>=2.9 且支持 WSL 加速”的显卡驱动、以及运行环境支持 OpenCL、OpenGL。

Intel WSL 的 GPU 驱动程序

AMD WSL 的 GPU 驱动程序

NVIDIA WSL 的 GPU 驱动程序

微软商店安装 OpenCL 和 OpenGL 扩展包

a. NVIDIA

b. AMD

安装安卓应用之工具箱 (WsaToolbox)

如果你看不懂此前的 "安装安卓应用之旁加载 (Adb SideLoad)"，那么目前已经有了一款工具箱应用，它可以可视化帮助你来完成应用的安装。

网盘下载：https://wws.lanzoui.com/b02oghp2h 解锁密钥 fjb