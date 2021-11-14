苹果 FaceID 新专利：可存储使用者不同造型，针对近视/远视用户优化显示

IT之家 11 月 14 日消息，据外媒 patentlyapple 报道，苹果公司一项发明专利于 11 月 11 日被公开，专利编号为：20210350769。该专利展现 FaceID 人脸识别技术、手机显示屏校正技术等一系列新功能。FaceID 在 iPhone X 手机首发，用于取代指纹识别功能 TouchID，利用激光点阵获取使用者面部的深度信息，结合摄像头等传感器进行人脸识别。

这一新专利中，苹果增强了 FaceID 的功能，可以识别用户是否佩戴眼镜，从而对显示做出优化。此外，针对同一个使用者的不同造型，FaceID 还有望支持存储多个预设，以便用户在佩戴太阳镜、更换发型后依旧能够顺利解锁手机。

专利中表示，苹果意识到有相当大一部分用户在使用智能设备时佩戴近视或远视眼镜，其中佩戴远视眼镜的用户，在使用手机时往往需要戴上眼镜才能够看清，近视眼用户为了缓解视疲劳，有时会摘下眼镜。为了改善这一点，苹果发明了一种方法，可以利用 FaceID 识别用户是否佩戴眼镜，以及佩戴眼镜的种类。因此，当手机检测到特定眼镜时，手机屏幕会自动切换到专属显示预设，优化界面效果。

此外，苹果下一代 FaceID 技术有望支持创建多个用户配置文件，涵盖不同的发型、胡须，不同的眼镜、太阳镜、老花镜等。具体来看，当用户决定留胡须时，随着时间的增长，FaceID 能够检测到胡须长度的逐渐增长，以此动态更新内部存储的用户配置 。这样，用户无需主动录入新数据，FaceID 也可以保持人脸识别的准确度和安全性。

如下图所示，当用户佩戴近视或远视矫正眼镜时，FaceID 也可以依据经过眼镜外形，以及镜片折射并返回的光线，智能识别眼镜的类型，并保持人脸识别的准确性。更重要的是，iPhone 的显示屏可以进行调整，针对用户近视/远视的状况优化显示效果。这样，在别人看来模糊的屏幕，对于使用者来说会刚刚好。不过，苹果并未指出显示屏进行主动光学调节的技术原理。

IT之家了解到，专利中还提到了“隐私眼镜”Privacy Eyewear 功能。这项技术基于以上 FaceID 识别能力，以及屏幕的光学调整功能。具体来看，当开启该功能时，用户佩戴眼镜才可以看清楚屏幕内容，而第三者只能看到一团模糊的画面。这项功能使得用户在公共交通工具上观看手机，也可以保持良好的私密性。

想要使手机能够识别特定的眼镜以便开启该功能，需要眼镜上有着特定二维码、条形码或者图形进行标记。

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