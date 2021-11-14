特斯拉 Model S Plaid 竞赛，跑赢当地最快的油车

IT之家 11 月 14 日消息，特斯拉新款 Model S Plaid 可在两秒内加速到 60 英里（约 97 公里）/小时，号称是现在全世界加速最快的量产车，续航可达 390 英里（约 627 公里），最高时速可达 200 英里（约 320 公里），所以也是目前续航最强的电动车。

得益于此，这款车完全可以做到跟目前最顶级的油车硬碰硬。因此，海外有大量博主经常用它来跑竞赛，虽然没有 Model 3 Performance 那种专门的“赛道模式”和专用配件，但它的赛场表现一点也不差。

YouTuber @Hagerty 在加利福尼亚 Willow Springs International Raceway 进行了一次测试，与两车企最快的汽车进行了一番较量，并且成功将 BMW M5 CS 和凯迪拉克 CT5-V Blackwing 斩落马下。

此次竞赛由赛车手 Randy Pobst 进行，此前有赛车手一直认为“电动汽车只能在直线上跑得快”，电池重量和散热会削弱其他性能表现。

就结果来看，特斯拉 Model S Plaid 直线确实胜过上面两款车，而且弯道时也会被甩开，整场跑下来也只是快了近一秒的时间。

外媒认为，随着电动汽车进步，这种看法已经是“过去式”，各方面的提升逐渐弥补了这一缺陷。

IT之家了解到，最近特斯拉在纽博格林赛道上创下了 7 分 35 秒 579 的电动汽车纪录。尽管如此，特斯拉仍在寻找更多办法提高成绩击败所有的竞争者。

在此次测试中，三辆车连续在同一条路上由同一车手进行测试，车道不仅仅包括直线，整个赛道是一个完整的圈。

在连续三次的比赛中，Pobst 打破了 Willow Springs 四门轿车的圈速记录，首先是宝马 M5 先破了记录，然后是凯迪拉克 Blackwing，然后 Model S 再破，因此这三款车也因此成为这条赛道上最快的三辆车，只不过特斯拉是其中最快的。

据介绍，此前的纪录由捷豹 XE SV Project 8 保持，捷豹称这款车是有史以来最快的轿车，不过却是一款经过大量改装的限量版赛车，与其他车型根本不在同一级别上。尽管如此，Pobst 还是用这三辆普通车在 Willow Springs 赛场跑赢了它。

总体来看，整圈中领先者一直在发生变化。

Pobst 指出，Model S 的刹车有点“笨重”，这并没有给他多少信心，而且另外两辆车都轻了 600 磅左右，所以这肯定会让 Model S 在刹车和过弯时感觉很不舒服。

外媒表示，也许这就是为什么黑翼将成为凯迪拉克最后一款汽车的原因。尽管他们一直在努力，但他们最快的车仍然无法击败加州一家纯电动车初创公司的一辆普通轿车。

值得一提的是，此前有人测试过，特斯拉 Model S Plaid 的直线加速完全可以秒杀保时捷 911 Turbo S，但也只有直线。

▼ 特斯拉 Model S Plaid 对比保时捷 911 Turbo S

▼ 凯迪拉克 CT5-V Blackwing、宝马 M5 CS、特斯拉 Model S Plaid 直线/赛道/日常对比