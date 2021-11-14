马斯克回应“出售特斯拉股票”：更接近于税收最大化，而非最小化

IT之家 11 月 14 日消息，今日，特斯拉 CEO 马斯克在推特上称，他本周出售了价值近 70 亿美元的特斯拉股票的结果“更接近于税收最大化，而不是最小化”。

在推特上，有网友表示，马斯克最好不要出售特斯拉普通股票，而是仅出售他的部分期权，这样可以以某种方式获得更多股份。

马斯克随后回复表示：

A careful observer would note that my (low basis) share sale rate significantly exceeds my 10b (high basis) option exercise rate, thus closer to tax maximization than minimization. 细心的人会注意到，我的（低基数）股票出售率大大超过了我的高基数期权行使率，因此更接近于税收最大化而不是最小化。

IT之家了解到，美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，马斯克本周出售了约 70 亿美元（约 440.91 亿元人民币）的特斯拉股票。

按照马斯克在 Twitter 上的承诺，出售其持有的 10% 的特斯拉股票，即 1705 万股，则马斯克本周出售的这 636 万股股票，占其承诺出售数量的 30%。接下来，马斯克还需出售约 1069 万股特斯拉股票。