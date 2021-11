马斯克回应“出售特斯拉股票”：更接近于税收最大化，而非最小化

IT之家 11 月 14 日消息,今日,特斯拉 CEO 马斯克在推特上称,他本周出售了价值近 70 亿美元的特斯拉股票的结果“更接近于税收最大化,而不是最小化”。

在推特上,有网友表示,马斯克最好不要出售特斯拉普通股票,而是仅出售他的部分期权,这样可以以某种方式获得更多股份。

马斯克随后回复表示:

A careful observer would note that my (low basis) share sale rate significantly exceeds my 10b (high basis) option exercise rate, thus closer to tax maximization than minimization.

细心的人会注意到,我的(低基数)股票出售率大大超过了我的高基数期权行使率,因此更接近于税收最大化而不是最小化。