不要随便安装 App，安全人员发现 Android 木马软件 PhoneSpy

IT之家 11 月 14 日消息，移动安全公司 Zimperium 发现了一款钓鱼软件，目前主要在韩国影响较广，名为 PhoneSpy。

据称，至少超过 1000 名韩国 Android 用户已成为这些钓鱼软件的受害者，而 PhoneSpy 背后的不法分子可以随意访问受害者手机上的数据、通话信息和服务。

大隐隐于市

安全人员表示，很难发现 PhoneSpy 的原因是它们隐藏在极其显眼的地方，尤其是各大应用市场，真可谓是灯下黑。这些应用会把自己包装成很有用的样子，例如教用户如何练习瑜伽、播放某些你喜欢的视频，以及在手机上浏览图片等。

例如下图，这些看起来很真实的 App 和网站实际上是钓鱼软件，只想着如何窃取你的登录信息。

Zimperium 称：“实际上，该应用正在窃取 Android 手机的数据、消息、图像，并且可以远程控制。从受害者设备窃取的数据范围从个人隐私照到公司通信记录，而受害者在不知不觉中就将私人信息泄露了出去，而且他们还不会发现有什么不对劲。”

安装 PhoneSpy 后，它可通过控制 Android 手机上的相机、录制音频和视频、使用 GPS 获取设备的精确位置、查看使用设备相机拍摄的照片等等。

值得一提的是，在这个过程中它没有在任何应用商店中被发现，这表明犯罪者正在“重定向网络流量”或使用“社交工程”。后者是攻击者用来操纵肉鸡以某种方式进行动作（例如访问某些链接）并泄露信息的方法。

根据 Zimperium 的报告，PhoneSpy 可以执行以下操作：

查看已安装应用程序的完整列表。

通过钓鱼网站窃取个人密码。

窃取图像。

监控 GPS 位置。

窃取短信。

窃取电话联系人。

窃取通话记录。

实时录制音频。

使用前后摄像头实时录制视频。

访问相机以使用前后摄像头拍照。

使用攻击者控制的文本向攻击者控制的电话号码发送短信。

泄露设备信息（IMEI、品牌、设备名称、Android 版本）。

通过从设备的抽屉/菜单中隐藏图标来隐藏它的存在。

安装 PhoneSpy 间谍软件后，它会打开一个仿冒的流行社交 App“Kakao Talk”要求登录页面，但实际上是个钓鱼网站，以窃取用户登录凭据。

虽然不清楚目前已有受害者之间是否存在联系，但这款软件确实可以向其联系人列表并发送来自受害者的 SMS 消息。因此，该报告称“恶意行为者很有可能将当前受害者的连接与网络钓鱼链接作为目标。”