开发者立功，这款“子系统助手”帮你轻松在 Win11 上装安卓应用

IT之家 11 月 14 日消息，微软此前已经推出了适用于 Android 的 Windows 子系统，但由于仅限美国测试者使用，国区小伙伴无论是想要安装子系统 (Windows Subsystem for Android）还是安装安卓 App 都十分麻烦。

目前最主流的方法还是在 Windows 11 通过 ADB 和命令行来安装安卓应用，这对于大部分用户来说实在是太麻烦。

此外，目前亚马逊应用商店仅提供了大约 50 个 Android 应用程序，这对于美国的小伙伴来说也相当不友好。

因此，各路大神纷纷显神通，海内外作者齐上阵，决心教一教微软怎么做开发。

此前IT之家已经向大家推荐过多款私人开发的 WSA 小工具，例如全球都在用的 WSATools，但无论是哪款都没法通过关联 apk 格式直接一步安装，这也引起了一些开发者的关注。

感谢IT之家网友热心线索投递，开发者晨钟酱（B站 @晨钟酱 Official）现为 Win11 开发了一款 WSA 工具箱 ——“子系统助手”，适配 Win11 全新右键菜单，支持通过右键直接向子系统安装应用，还可双击 apk 安装。

官网：https://www.jamcz.com 工具下载： https://jamcz.com/ssa.html

这款工具箱界面十分简洁，除了作者个人介绍和五个按钮外再无其他多余的功能，而且提供了连接提示，从而减少了初级用户出错的可能。

这款应用支持选择安装应用和右键快捷安装应用，而且也支持通过工具箱快速移除应用，同时还提供了子系统设置界面的快捷方式。此外，如果你不想用的话也可以直接关闭子系统，杜绝残留进程影响 PC 性能的情况。

除此之外，IT之家此前也向大家安利过一些其他工具，例如B站 @Makazeu 的“WSA 工具箱”以及 52pojie @a42573447 制作的 WSA（Android）右键安装，前者还集成了安卓子系统的安卓应用安装管理功能，可以让用户可以轻松安装管理安卓应用。