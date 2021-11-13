Win11 安卓子系统本地安装 APK 应用 WSATools 被下架，开发者称微软已同意恢复上架

IT之家 11 月 13 日消息，据 MSPoweruser 报道，几天前，微软已经从 Windows 11 应用商店中删除了 WSATools 工具 —— 这是为 Windows 11 安卓子系统提供本地 APK 安装的第三方程序 —— 没有明确的原因。

现在，经过一些争议后，微软似乎已经努力与 WSATools 开发者解决了这个问题（他称这是“正当的”），而且这个应用程序很快就可以上架使用。

意大利开发者 Simone Franco 开发了一个微软商店的应用程序，使其像双击 APK 安装一样容易。WSATools 工具有如下描述。

“易于 Windows Subsystem for Android™使用的 apk 安装程序。 WSATools 是一个简单的 apk 安装程序，适用于 Windows 11 的 Android 子系统，设计得很直观，让用户立刻就有了家的感觉。”

Franco 指出，该应用程序已经可以通过一个私人链接再次使用，并希望能很快恢复上架到应用商店中。

IT之家获悉，Windows 11 安卓子系统 (Windows Subsystem for Android) 包括 Linux 内核和基于 Android 开源项目（AOSP）版本 11 的 Android 操作系统。该子系统在 Hyper-V 虚拟机中运行，就像 Linux 子系统一样，可以将 AOSP 环境中 App 的运行时和 API 映射到 Windows 图形层、内存缓冲区、输入模式、物理和虚拟设备以及传感器，可以在英特尔、AMD、高通的 CPU 上运行。