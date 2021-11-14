高通开发者套件可以买了：国外厂商推出小型主机，搭载骁龙 7c 还支持 Win11

IT之家 11 月 14 日消息，根据外媒 XDA 消息，高通于 2021 年上半年就宣布要推出开发者套件，以便用户测试 Windows ARM 版系统。直到现在，才有国外厂商推出成品主机，型号为：ECS LIVA Mini Box QC710。

这款主机体积小巧，顶部是开机键，正面印有高通骁龙商标。主机配备骁龙 7c 处理器，并且内置 4GB 内存、64GB 存储空间，官方预装 Win10 X64 家庭版系统。此外，产品支持用户手动升级至 ARM 版 Win11。

这款开发者套件配备的是高通骁龙 7c 处理器，而不是第二代。这款芯片采用三星 8nm 制程工艺，集成 8 个 Kryo 468 CPU 核心，最高频率 2.4GHz，此外还集成 Adreno 618 GPU。产品支持两个 16 位通道的 LPDDR4-4266 内存，自带骁龙 X15 基带，支持 Wi-Fi 6 等。

此前已有厂商推出搭载该芯片的笔记本电脑产品，能够满足一般的办公、娱乐用途，并且该芯片视频解码能力优秀，支持 4K 60fps HDR。

回到这款产品，ECS LIVA Mini Box QC710 主机具有一个 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口，一个 USB 2.0 Type-A 接口，一个 HDMI、有线网口。此外还提供一个 Type-C 接口仅用于供电。

IT之家了解到，目前这款开发使用的主机已经在微软官方商城上架，售价 219 美元（约 1399.41 元人民币）。尽管该产品配置不高，但是能够为开发者提供足够的功能，并且便携、成本低。

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