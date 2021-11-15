Redmi Note 11T 5G 官宣：将于 11 月 30 日在印度推出

IT之家 11 月 15 日消息，今日下午，Redmi India 通过官方 Twitter 宣布，Redmi Note 11T 5G 将于 11 月 30 日在印度推出。

据 MySmartPrice 报道，一份报告显示， Redmi Note 11T 5G 规格将与国内的 Redmi Note 11 5G 相同。预计售价为：

6GB+64GB 预计售价 16999 印度卢比（约 1453.41 元人民币）；

6GB+128GB 预计售价 17999 印度卢比（约 1538.91 元人民币）；

8GB+128GB 预计售价 19999 印度卢比（约 1709.91 元人民币）。

IT之家了解到，爆料信息显示，Redmi Note 11T 5G 预计搭载联发科天玑 810 SoC 芯片，支持双 SIM 卡 5G 功能，最高配备 8GB LPDDR4X 内存、128GB UFS 2.2 存储，内置 5000mA 电池，支持 33W 快充。

屏幕方面，Redmi Note 11T 5G 预计将采用 6.6 英寸 FHD + 显示屏，拥有 2400×1080 分辨率、90Hz 刷新率以及 240Hz 触控采样率。