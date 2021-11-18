优酷已支持苹果 iOS 15.1 SharePlay（同播共享）功能

IT之家 11 月 18 日消息，据IT之家网友 @春熙路扛把子 @stevapple 投稿，iOS 版优酷迎来 10.1.8 更新，新增了 iOS 15 所支持的 SharePlay（同播共享）功能。

iOS/iPadOS 15.1 正式版已支持同播共享功能，据苹果官方介绍，该功能允许在 FaceTime 通话中，与亲友共享精彩体验，比如一起聆听歌曲、观看电影或电视节目、共同健身，或者共享屏幕，一起查看 App。同播共享将适用于 Apple Music 和其它第三方 app。用户可以通过 iPhone、iPad 和 Mac 使用同播共享，同播共享的所有参与者都可以通过共享播放控制来控制播放、暂停或快进。

IT之家了解到，更新到 iOS/iPadOS 15.1 系统后，在“设置”中，进入 FaceTime，选项中增加了“SharePlay”，把此功能打开。然后，通过 FaceTime 给朋友打电话，在 Apple TV + 或者 Apple Music 中选择想和对方共享的视频或音乐，界面会弹出“要同播共享吗”，选择“同播共享”即可。此时，对方会收到邀请，只要接受邀请即可。这样，通话各方就可以通过 SharePlay 一起欣赏相同的视频或者听相同的音乐了。