微博通过港交所聆讯：月活 5.73 亿，移动端占比 94%，Q3 营收同比增长 30%

IT之家 11 月 18 日消息，据港交所上市文件，微博现已通过港交所上市聆讯，高盛、瑞士信贷、中信里昂证券、中金公司为联席保荐人。

资料集显示，该公司收入由 2018 年的 17.18 亿美元增至 2019 年的 17.67 亿美元，但在 2020 年略微下降至 16.90 亿美元，主要是由于 COVID-19 疫情带来的负面影响和不确定性。

2016 年至 2020 年微博的收入按 26.7% 的复合年增长率录得增长，经营利润率从 2016 年的 21.5% 提高至 2020 年的 30.0%。根据最新披露数据，截至 2021 年 9 月 30 日止九个月，未经审计的微博的收入约为 16 亿美元。

最新披露数据显示，微博持续保持高速增长。2021 年第三季度微博营收达 6.07 亿美元，同比增长 30%。2021 年 9 月，微博月活跃用户数达 5.73 亿，来自移动端比例达到 94%；日活跃用户数达到 2.48 亿；三季度其广告和营销业务收入约为 5.38 亿美元，实现了 29% 的增长。

单季度营收方面，2021 年微博第三季度广告和营销业务营收约为 5.38 亿美元，同比 29%，主要得益于微博在美妆个护、食品饮料、3C 数码等重点行业进一步强化营销服务能力。此外，增值服务营收约为 6980 万美元，同比增长 42%。

2021 年 6 月，微博拥有名人、明星与娱乐、幽默、媒体、综艺与电视节目、时尚、美妆、金融和游戏等 46 个垂直领域内容，其中 28 个垂直领域内容在 2021 年 6 月的月浏览量均超过 100 亿次。2021 年 6 月，微博有 4190 万月活跃内容创作者。

在近期披露的信息中，微博预计，2021 财年第四季度净营收按固定汇率计算将同比增长 15% 至 20%。

IT之家了解到，微博此前已在 2014 年 4 月 18 日正式登陆纳斯达克，称为全球范围內首家上市的中文社交媒体，此次香港二次上市有望带来更多机遇。

截止发稿，微博美股盘前报价 13.90 美元，涨约 1.36%。