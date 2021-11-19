英伟达宣布订阅 GeForce Now 云游戏服务现可免费获得《孤岛危机》重制版

IT之家 11 月 19 日消息，上个月，英伟达一劳永逸地解决了“显卡危机”这个古老的问题，只要能使用 GeForce Now 云游戏服务，就能运行《孤岛危机》，无论用户使用什么硬件。为了证明这一点，英伟达现在向新订阅 6 个月 GeForce Now 的用户免费送出《孤岛危机》重制版。

英伟达本次是通过 Epic Games Store 提供完整 PC 版本，即使订阅结束后，也可以继续运行，英伟达表示这是 GeForce Now 第一次赠送游戏。

英伟达表示，当前的 GeForce Now 游戏云服务订购用户将在未来几天收到游戏代码，而已经预购但尚未激活的会员，将在他们的服务被激活时收到游戏代码。

值得注意的是，这不是整个《孤岛危机》重制版三部曲，只是该系列的第一款游戏，价值 30 美元。

IT之家了解到，《孤岛危机》重制版三部曲包含《孤岛危机 1》、《孤岛危机 2》和《孤岛危机 3》三部作品，并且针对次世代主机进行了优化：包括高清纹理、1080P~4K 动态分辨率、60FPS、改进光照和强化角色、武器与环境的视觉效果。

《孤岛危机》系列是以科幻为题材的第一人称射击游戏，目前共有三部，当年发售时因其超高的配置要求，也被称为“显卡危机”。