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FydeOS v13.1 更新发布：支持「真文韵输入法」，「本地账户」免密自动登录

2021/11/19 15:14:05 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 11 月 19 日消息，FydeOS 是一款基于 Chromium OS 开源项目的操作系统，无需 Google 服务，可创建本地账号登录，带有完整的桌面版 Chromium 浏览器，并通过容器技术兼容安卓程序、带有 GUI 的 Linux 程序，是面向未来的云驱动操作系统。

据燧炻创新发布，v13.1 是对 FydeOS v13 的一次更新发布，v13.1 将带来以下全新功能：

引入原创的「真文韵输入法」beta，这是基于 RIME | 中州韻輸入法引擎为 FydeOS 量身定制的系统输入法，重点如下：

  • 支持拼音、双拼以及简繁等输入模式

  • 可自定义模糊音，候选词个数

  • 候选词排序根据使用频率自动调整

  • 根据用户历史输入生成用户词库

  • 内置包括主流中文输入法的标准词库及网络常用词

  • 可自行修改 /home/chronos/user/rime-conf。如果希望还原，删除此文件夹，重启即可

  • 更多的输入法引擎以及双拼方案的支持，欢迎各位在社区内发帖反馈

  • 配置用户词库与 FydeOS 账号云同步的功能敬请期待

对「本地账户」添加免密自动登录的选项：

  • 该功能仅适用于「本地账户」

  • 免密登录会影响系统的整体安全性，请知悉

在右下角菜单中添加了工作模式（平板模式、桌面模式及默认模式）手动切换的按钮：

  • 如需显示该按钮，你需要前往「FydeOS 设置」中开启之

  • 在命令行下给 chronos 及 root 用户都添加了 nano 编辑器（翻滚吧，懒得学 vim 的同学们）

  • 在系统 OOBE 画面重新添加了针对 Broadcom wifi 芯片的驱动选择组件

另外，还修复了如下问题：

  • 「酷安商店」将不再随安卓子系统加载，但在首次启动时会自动安装并支持删除

  • 修复了在某些设备上「诊断」工具里 CPU 温度无法正常显示的问题

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关键词：FydeOSChromium

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