王传福：比亚迪 DM-i 车型在手订单 20 万台，预计明年底中国新能源车渗透率超过 35%

IT之家 11 月 19 日消息，比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示，中国车企提供的电动车产品已经从性能、使用成本等方面全方位超越了传统燃油车。

据澎湃新闻报道，王传福预测，今年中国市场新能源车销量有望破 330 万台，明年年底，中国新能源车渗透率将超过 35%。王传福提到，电动汽车在中国迎来了前所未有的发展期。新能源车渗透率从年初的 5%-6%，已经上升至上个月的 20% 左右。

根据乘联会的数据，我国自主品牌新能源车国内零售渗透率从今年 2 月的 15.2% 一路上涨至 10 月的 36%，增速较快。而主流合资品牌的新能源车国内零售渗透率仅从今年 2 月的 1.1% 增至 10 月的 3.4%。

值得一提的是，在今年 6 月举行的 2021 中国汽车重庆论坛上，比亚迪董事长王传福表示，中国汽车品牌在新能源汽车的技术层面已全面超越合资品牌，随着“三电”技术、智能网联等核心技术的持续发展，市场占比有望进一步提升到 60%，“到 2030 年，新能源汽车在中国市场渗透率有望达到 70%。

IT之家了解到，王传福还表示，比亚迪 DM-i 平台车型供不应求，其在手订单高达 20 万台，目前 DM-i 平台车型的交付期已经长达 4 个月。据悉，DM-i 平台是比亚迪的插电混动平台，包括宋 PLUS、唐 DM-i 等车型。