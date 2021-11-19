比亚迪海豚王者荣耀 eStarPro 战队联名款亮相，外观炫酷

IT之家 11 月 19 日消息，在 2021 广州车展上，比亚迪发布了“ 海豚王者荣耀版 eStarPro 战队潮改共创联名版”，新车是比亚迪联手《王者荣耀》冠军战队武汉电子竞技俱乐部 eStar Pro 联合设计，基于海豚车型打造，外观上加入了 eStarPro 战队的车身拉花，同时新车更新了全新的运动化轮圈，并加装了运动化的后扰流板。

新车的内饰也有变化，同样使用了战队拉花装饰，并且换装了类似翻毛皮材质的多功能方向盘，，座椅头枕还拥有比亚迪全新字母 LOGO 和 eStarPro 战队徽标组成的刺绣图案。

IT之家了解到，比亚迪海豚定位为小型车，虽然其长宽高分别为 4070（4125/4150）/1770/1570mm，但其轴距已经达到 2700mm，该车采用“海洋美学”全新设计理念，整车造型圆润。

动力方面，比亚迪海豚搭载最大功率 70kW、峰值扭矩 180N・m 的永磁同步电机；而高性能的骑士版驱动电机最大功率为 130kW，峰值扭矩为 290N・m。续航方面，根据车型版本不同，新车配备容量为 30.7kWh、44.9kWh 的磷酸铁锂刀片电池，NEDC 续航里程拥有 301km、401km 和 405km 可选。海豚已于前不久上市，补贴后售价 9.38-12.18 万元。