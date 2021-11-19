央行：数字人民币冬奥场景试点已进入冲刺阶段

IT之家 11 月 19 日消息，据央视网报道，人民银行称，目前数字人民币北京冬奥试点场景建设进展顺利，已进入冲刺阶段。
在北京赛区，受理环境建设工作正加快推进。其中，冬奥组委园区内场景已全部完成，冬奥安保红线内数字人民币受理环境建设与场馆建设同步推进。
IT之家获悉，在张家口赛区，冬奥安保红线内支付场景基本全覆盖。已建成场馆的 5 个支付场景 100% 落地；未建成场馆的 14 个支付场景已 100% 签约，其余 30 多个在建场景已完成商户 100% 对接。
IT之家 11 月 19 日消息，据央视网报道，人民银行称，目前数字人民币北京冬奥试点场景建设进展顺利，已进入冲刺阶段。
在北京赛区，受理环境建设工作正加快推进。其中，冬奥组委园区内场景已全部完成，冬奥安保红线内数字人民币受理环境建设与场馆建设同步推进。
IT之家获悉，在张家口赛区，冬奥安保红线内支付场景基本全覆盖。已建成场馆的 5 个支付场景 100% 落地；未建成场馆的 14 个支付场景已 100% 签约，其余 30 多个在建场景已完成商户 100% 对接。
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