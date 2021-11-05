数字人民币 App 迎 1.3.43 Beta 更新：招行正式入列

IT之家 11 月 5 日消息，据IT之家网友 @無顏阻 投稿，数字人民币更新版本（iOS 1.3.43 Beta），开通钱包界面新增招商银行，显示“即将开通”。

另据移动支付网消息，在双层运营体系下，中国人民银行在数字人民币的体系下处于中心地位，而包括六大行在内的运营机构则是 2 层，其它商业银行、非银行支付机构以及互联网企业则是 2.5 层，帮助运营机构拓展场景，提供数字人民币的流通服务。加上“招商银行”之后，2 层运营机构数量从最初的 6 大行扩充到了 9 家。

今年 7 月，中国人民银行党委委员、副行长范一飞表示，目前参与数字人民币研发的运营机构主要包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行，移动和工行，联通、电信和中行分别成立联合项目组参与研发，蚂蚁和腾讯两家互联网企业旗下网商和微众银行也参与研发。

此外IT之家了解到，数字人民币 App 在界面上也进行了更新优化，原先的“钱包管理”按钮更新成了“充钱/存钱”的字样。数字人民币钱包在更新之后已经支持了“上滑付款”“下滑收款”的操作，具备了网商银行钱包在数字人民币 App 中的基本功能。

在近日举行的“香港金融科技周 2021”活动上，央行数字货币研究所所长穆长春介绍，截至 10 月 22 日，累计开设数字人民币个人钱包 1.4 亿个，企业钱包 1000 万个，累计交易 1.5 亿笔，交易额近 620 亿元。目前，有 155 万家商户可支持数字人民币钱包，包括公用事业支付、餐饮服务、交通出行、购物和政务服务等。