央行行长易纲：推动数字人民币与现有电子支付工具间的交互

IT之家 11 月 9 日消息，央行官网消息，央行行长易纲在芬兰央行新兴经济体研究院成立 30 周年纪念活动上发表视频演讲时表示，下一步，我们将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用。一是参考现金和银行账户管理思路，建立适合数字人民币的管理模式；二是继续提升结算效率、隐私保护、防伪等功能；三是推动数字人民币与现有电子支付工具间的交互，实现安全与便捷的统一；四是完善数字人民币生态体系建设，提升数字人民币普惠性和可得性。

易纲还表示，人民银行妥善研发设计方案，有效降低负面影响。首先，我们坚持数字人民币的 M0 定位，不计付利息，降低与银行存款的竞争。其次，采取双层运营体系，即央行实施中心化管理，保证对货币发行和货币政策的调控能力；商业银行和支付机构作为中介，为公众进行数字人民币兑换并提供支付服务。再次，设置了钱包余额上限、交易金额上限等制度摩擦，尽可能降低挤兑风险。同时，在试点过程中，对货币政策、金融市场和金融稳定等方面的影响也是重要测试内容。

IT之家附《易纲行长在芬兰央行新兴经济体研究院成立 30 周年纪念活动上的视频演讲》：

女士们、先生们，大家好！

衷心祝贺芬兰央行新兴经济体研究院成立 30 周年，感谢 Rehn 行长邀请我出席本次纪念活动，与其他央行行长共同讨论央行数字货币（CBDC）这一重要话题。我想简要介绍数字人民币研发的进展情况，以及在此过程中，我们在保护隐私和维护金融稳定方面开展的工作。

一、数字人民币研发进展情况

近年来，特别是新冠肺炎疫情暴发后，全球电子支付尤其是移动支付迅速发展。去年，中国移动支付金额同比增长近 25%，目前普及率已达 86%，在便利居民生活的同时有力支持了抗疫工作。但当前，电子支付工具主要由私人部门提供，可能存在市场分割、隐私泄露等风险。CBDC 使得央行可以在数字经济时代继续为公众提供可信、安全的支付手段，在提升支付效率的同时维护支付体系稳定。

目前，110 多个国家不同程度上开展了 CBDC 相关工作。对中国而言，研发数字人民币主要是为了满足国内零售支付需要，提升普惠金融发展水平，提高货币和支付体系运行效率。

人民银行从 2014 年起开始研究法定数字货币，在 2016 年搭建了中国第一代央行数字货币原型，同时提出 M0 定位、双层运营体系、可控匿名等基本特征。2017 年起，人民银行与商业银行、互联网公司等合作，共同进行数字人民币研发。2019 年末，数字人民币开始试点，目前包括十个城市及 2022 北京冬奥会场景。部分城市还推出了数字人民币绿色出行、低碳红包等使用场景。今年 7 月，人民银行发布了数字人民币白皮书。截至今年 10 月 8 日，数字人民币试点场景已超过 350 万个，累计开立个人钱包 1.23 亿个，交易金额约 560 亿元。

下一步，我们将根据试点情况，有针对性地完善数字人民币的设计和使用。一是参考现金和银行账户管理思路，建立适合数字人民币的管理模式；二是继续提升结算效率、隐私保护、防伪等功能；三是推动数字人民币与现有电子支付工具间的交互，实现安全与便捷的统一；四是完善数字人民币生态体系建设，提升数字人民币普惠性和可得性。

二、有效应对 CBDC 对金融稳定的影响，严格保护隐私

CBDC 对于货币政策和金融稳定的影响主要取决于 CBDC 的设计。如果 CBDC 更类似现金，则影响相对有限。但若具有存款等金融资产的属性，则可能引发存款替代，导致金融中介规模收缩并降低货币政策传导效率。

鉴此，人民银行妥善研发设计方案，有效降低负面影响。首先，我们坚持数字人民币的 M0 定位，不计付利息，降低与银行存款的竞争。其次，采取双层运营体系，即央行实施中心化管理，保证对货币发行和货币政策的调控能力；商业银行和支付机构作为中介，为公众进行数字人民币兑换并提供支付服务。再次，设置了钱包余额上限、交易金额上限等制度摩擦，尽可能降低挤兑风险。同时，在试点过程中，对货币政策、金融市场和金融稳定等方面的影响也是重要测试内容。

CBDC 需处理好隐私保护和预防犯罪之间的关系。目前国际社会的一个基本共识是 CBDC 不可能完全匿名，否则会加剧洗钱、恐怖融资等非法交易的风险，损害公众利益。但也有人质疑，央行数字货币是否会导致央行掌控了太多的信息？

我们高度重视数字人民币的个人信息保护问题，并采取了相应的制度安排和技术设计。数字人民币在匿名性方面采取“小额匿名，大额依法可溯”的原则，在收集个人信息时遵循“最少、必要”原则，采集的信息量少于现有电子支付工具。同时严格控制个人信息的储存与使用，除非有明确的法律要求，人民银行不得将相关信息提供给任何第三方或政府机构。近期中国还出台了《数据安全法》《个人信息保护法》等多部法律，从立法层面加强数据安全及隐私保护。

三、下一步计划

我们始终强调，央行数字货币的使用和推广应遵循市场化的原则。也就是说老百姓需要兑换多少，我们就发行多少。中国地域广阔、人口众多、区域发展差异大，这些因素以及居民的支付习惯决定了在可预见的将来，现金仍将长期存在。只要存在对现金的需求，人民银行就不会停止现金供应或以行政命令对其进行替换。

数字人民币设计和用途主要是满足国内零售支付需求。跨境及国际使用相对复杂，涉及反洗钱、客户尽职调查等法律问题，国际上也正在深入探讨。鉴于跨境使用的复杂性，数字人民币当前以满足国内零售需求为主。

人民银行愿与各国央行以及国际机构加强数字货币领域的合作。我们已与国际清算银行、泰国央行、阿联酋央行及香港金管局联合发起了多边央行数字货币桥（mCBDC bridge）项目，共同研究央行数字货币在跨境支付中的作用和技术可行性。我们与欧央行也就 CBDC 的设计开展了技术层面的交流。未来，我们将继续以开放包容的方式，与在座央行和国际组织探讨 CBDC 的标准和原则，在推动国际货币体系向前发展的过程中，妥善应对各类风险挑战。

最后，预祝本次会议圆满成功！谢谢大家！