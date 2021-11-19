1499 元，酷冷至尊推出炎神 P360 水冷散热器：双腔体水冷头

IT之家 11 月 19 日消息，酷冷至尊今日发售了炎神 P360 一体式水冷散热器。该产品采用双腔体水冷头设计，冷热液体分层，同时标配 ARGB 风扇。产品兼容英特尔 12 代酷睿 LGA 1700 接口，同时提供多种扣具可供选择，首发售价 1499 元。

这款产品采用全新双腔体水头设计，与传统普通水冷头相比，流量提升近 34%，内置的陶瓷轴心可以有效减少运转过程中产生的噪音，水泵本身的最大噪音不超过 15dBA，实现了水泵内部冷热水分层流动，大幅提升了散热效率和水冷头的使用寿命。

水冷头铜底面积尺寸高达 62x56mm，可以全覆盖 Intel 12 代 CPU 变大的顶盖，接触更充分，导热更均匀。

炎神 P360 配备新型加厚高密度弓字型鳍片设计的水排，在不改变水排外观尺寸的前提下增加了水道宽度并降低流动阻力，水冷排的散热面积较前代提升约 25%，

此款散热器配备第二代高性能连叶扇，风量可达 72.37CFM，同时噪音维持在较低水平。

IT之家了解到，酷冷至尊炎神 P360 水冷散热器兼容 AM4、AM3+、AM2、TR4 以及 LGA 1700/1200/2066/1151 等 CPU 接口，标配多种扣具和配件。产品散热能力可达 300W，通过 MasterPlus + 软件能轻松实现每颗灯珠的单独控制。