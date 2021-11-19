在高原声音传播速度会变慢，《张朝阳的物理课》直播称音速和它有关

IT之家 11 月 19 日消息，“我们都知道音速是 340 米/秒，比光速慢很多。那么音速是怎么来的呢？音速和什么有关系？去了拉萨或雪山顶，空气稀薄，音速会变化吗？”在网友回答“会有变化”时，“物理播主”张朝阳也提出疑问，“大家都觉得音速会变慢。那么真的是这样吗？”

11 月 19 日 12 时，《张朝阳的物理课》第五期开讲，搜狐创始人、董事局主席兼 CEO 张朝阳坐镇搜狐视频直播间，从牛顿定律出发，计算音速、推导波动方程。

张朝阳先从牛顿定律 F=ma 算起，假定 X 轴是声音传播方向，某一个 x 点有一段垂直于传播方向的小空气柱，面积是 A，宽度为 h，体积为 A*h，质量密度为 ρ。当在 x 点迎来一个波，空气柱相对 x 点会产生位移，移动的位移满足牛顿定律，可以用函数来表现，并得到第一个方程。“这是空气小窄条的牛顿定律的表现方式。”

随后，张朝阳算了关于压强变化和密度的关系，计算了密度和波函数的关系，最后导出波函数随时间变化的二阶导数，以及声音在空气中的波动方程，并确定波动方程的系数。

于是课程开头的提问有了答案：音速与绝对温度的平方根有关。低温时，音速会慢点，高温时，音速会快点。比如，在哈尔滨零下 30℃时，音速大概损失 10%；如果是在 40℃的桑拿房，音速大概增加 5%。不过，正常情况下，人类无法通过感官直接感受到音速变化。所以，在空气稀薄程度不同的平原、拉萨或雪山，人们感受到的音速差别不大。

今天的直播课程难度较大，使用了大量的微积分知识。张朝阳提醒网友，为了用最根本的原理解决问题，课程会涉及大学、中学物理和数学，会比较难。但“听不懂没关系。可以把我讲的分解成模块，一个不懂，听下一个，不要卡住。”

实际上，网友还可在搜狐视频“关注流”观看直播回放，通过“直播白板”复习。也有“课代表”将每堂课的笔记，发布在搜狐新闻客户端“关注流”上，便于网友查漏补缺。

IT之家获悉，自 11 月 5 日开始，《张朝阳的物理课》已直播五期。在第一、第二课中，张朝阳科普了“力”和“速度”，并现场计算出马斯克的飞船和中国空间站每日绕地飞行的圈数；第三、四课的内容则一脉相承，和“振动”相关，科普了可见光的基本知识，解释了早中晚太阳颜色不一样的原因，以及天空呈现蓝色的秘密。今天的第五课，则引发了关于声音速度的讨论。

《张朝阳的物理课》不仅解释了生活中常见现象背后的原理，还层层深入，将知识点落到物理公式上。他通过第一宇宙速度、第二宇宙速度、库伦定律、简谐运动等，层层递进，步步演算，得出了瑞利散射、单摆、物理摆的公式。

“物理是算出来的，玄乎其玄的科幻概念和实证有区别。”张朝阳认为虽然物理并不轻松，但每个人不应该觉得自己可能学不会一件事而不去学，恰恰相反，聪明在于过程，看起来枯燥的物理知识如果经过分解后再理解，并不一定比生活中的事更困难。张朝阳鼓励网友应该打破思维的边界，科学学习，希望每个人都能对这个世界充满更多的好奇心与勇气。

据了解，在未来课程中，张朝阳还会科普空气作为理想气体的性质、潮汐的秘密等日常现象中涉及到的物理知识。