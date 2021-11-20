40 万元起，奥迪豪华纯电 SUV Q5 e-tron 亮相 2021 广州车展并开启预订 ，A7L 55TFSI 明年初上市交付

IT之家 11 月 20 日消息，2021 第十九届广州国际车展昨日正式拉开帷幕。上汽奥迪首款豪华纯电 SUV Q5 e-tron 亮相，并同步开启预订。

其中，奥迪 Q5 40 e-tron 星耀型预订价格为 40 万元，奥迪 Q5 50 e-tron quattro 荣耀型预订价格为 50 万元，奥迪 Q5 50 e-tron quattro 艺创典藏版预订价格为 52 万元。

设计方面，Q5 e-tron 采用前后三排布局 6/7 座的设定，拥有 4876×1860×1675mm 车身尺寸与 2965mm 轴距，搭配六边形一体式格栅，全系标配贯穿式流光尾灯、矩阵式 LED 大灯，提供四种主题的个性化数字日间行车灯，还提供了 7 种外观颜色，8 种座椅内饰色，以及多款不同规格造型轮毂、饰板等。

IT之家了解到，新车提供单电机后驱和双电机 quattro 两种动力形式，采用 83.4kWh 电池模组，CLTC 续航里程最高可达到 560km。其中，高功率版本最大功率 225kW，最大扭矩 460Nm，百公里加速 6.7 秒，搭配奥迪电动 quattro 技术、前麦弗逊后多连杆式悬架。

智能配置方面，奥迪 Q5 e-tron 集合了包含奥迪国产首发的 AR-HUD 增强现实高清抬头显示功能，结合基于 Asterix 平台打造的 Audi connect 互联系统和奥迪数字虚拟座舱设计。奥迪 Q5 e-tron 还全系标配了带 stop & go 功能的全速域自适应巡航、车道居中保持、碰撞预警、车道偏离预警、泊车辅助等多项驾驶辅助系统。

此外，全新奥迪 A7L 55TFSI 将于 2022 年初正式上市和交付。届时，全新奥迪 A7L 45TFSI 也将全国首发亮相并启动预售，预计春节后开始正式交付。