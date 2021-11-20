微软 Edge 浏览器 v96 正式版发布：可快速查看 Office 文件

IT之家 11 月 20 日消息，微软今日为电脑端 Microsoft Edge 浏览器推送了 v96 正式版更新，目前的版本号为 96.0.1054.29，新版浏览器为用户带来了多项新功能和改善。

据官方更新日志显示，更新 Edge v96 正式版后，可快速查看 Office 文件。用户现在可以在浏览器中直接查看他们在 Microsoft Edge 上浏览时遇到的 Office 文件，包括文档、电子表格和演示文稿，而不需要下载文件，然后在不同的应用程序中打开它。对于托管在 OneDrive 或 SharePoint 上的 Office 文件，其文件打开体验将不会有任何变化。

Edge v96 正式版还增加了自由格式高亮标记，PDF 的查看和标记体验得到了改善，可以突出显示无法访问的 PDF 文件中的部分，以及扫描的文件。

此外，更新后可以在 Edge 中使用数学解题器（Math Solver）来获得广泛的数学概念的帮助，这些概念包括从初级算术和二次方程到三角学和微积分。

IT之家了解到，想要更新新版浏览器，打开“设置”-“关于”即可看到，更新完成后重启浏览器即可生效，此前已关闭的标签页会全部恢复。