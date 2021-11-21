NVIDIA Image Scaling 现可在 AMD 或英特尔平台上使用

IT之家 11 月 21 日消息，英伟达图像缩放 (NVIDIA Image Scaling) 是前几天刚刚发布的、英伟达自家空间缩放技术的升级版。

根据 NVIDIA 的说法，新算法使用了一个 6 点击过滤器和 4 个方向缩放和自适应锐化过滤器来提高性能，而且它的锐化和升级只需一次通过，这使得它比类似的方法更高效。

外媒 Wccftech 发现，NVIDIA Image Scaling 不依赖于任何专有软件，因此无论你的显卡是 AMD 还是英特尔，它都可以在游戏中使用，但很可惜目前还没有游戏支持 NIS。

虽然其他平台没有英伟达驱动，但这可以通过 Lossless Scaling 之类的程序来规避，其 1.6 版本现在除 FSR 之外还支持 NIS。

IT之家了解到，Lossless Scaling 并非免费软件（有演示版，但完整版的价格为 3.99 美元），不过 Lossless Scaling 的开发者在 Steam 论坛上承认，这个版本的 NVIDIA Image Scaling 不如原生版本好。

据悉，它采用了官方着色器，但目前尚未启用 FP16 支持，而且它已被确认出于某种原因并不适用于 RTX 3000 系列显卡，所以 N 卡用户可使用英伟达官方程序。