正值《塞尔达传说》系列 35 周年纪念，消息称任天堂或将在 TGA 展会上公布最新情报

IT之家 11 月 21 日消息，塞尔达传说（日语：ゼルダの伝説，英语：The Legend of Zelda）是任天堂自 1986 年起推出的动作冒险游戏系列，创作人即知名游戏设计师宮本茂。

目前来看，《塞尔达传说》或许是任天堂旗下知名度最高的游戏作品之一，几乎可以说大部分任天堂掌机玩家都曾尝试过该系列游戏。

业界爆料人 Samus Hunter 透露，表示任天堂将有可能在 TGA 游戏大奖的颁奖典礼（12 月 10 日）上宣布新消息，以庆祝《塞尔达传说》35 周年，但他也表示不知道更多详细情报。

据悉，TGA 游戏大奖是由加拿大籍著名游戏媒体人杰夫・吉斯利主办并主持的电子游戏奖项，以表彰过去一年里发售的优秀游戏，颁奖典礼于每年 12 月初在美国举行，颁发包括年度最佳游戏在内的二十余奖项，其中，每年的“年度最佳游戏”奖项被视为游戏业界中最为重要的荣誉之一，堪比游戏界的奥斯卡。

因此，大部分厂商也会选择在这一年一度的 TGA 颁奖活动上公布点什么新情报以作庆祝。

IT之家了解到，今年是《塞尔达传说》系列 35 周年纪念，任天堂此前也推出了《塞尔达传说：御天之剑 HD》进行庆祝。此外，任天堂此前还公布了一些游戏的时间表，例如《塞尔达：荒野之息 2》（代称）确认将在 2022 年发售，支持中文。

值得一提的是，《塞尔达传说：旷野之息》在 2017 年发行，在同一年就摘得 TGA 年度游戏、最佳游戏设计和最佳动作冒险游戏，又在随后的 2018 和 2019 年接连获多个荣誉奖项。