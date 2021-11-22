Redmi K50 游戏增强版曝光：搭载天玑 9000/7000，代号“马蒂斯”与“鲁本斯”

IT之家 11 月 22 日消息，在曝光小米 MIX 5 和 MIX 5 Pro 后，xiaomiui 带来了 Redmi K50 游戏增强版的消息。

Redmi K50 游戏增强版将有两款，分别搭载天玑 9000 和天玑 7000 处理器，其中天玑 7000 的那款为中国市场独占。

根据小米代码中的信息，搭载天玑 9000 的型号为 L10，代号为 matisse（马蒂斯），中国版型号为 21121210C、印度版为 21121210I、全球版为 21121210G。

该机预计将配备 120 Hz 或 144 Hz OLED 显示屏，后置四摄，将使用 64MP 索尼 Exmor IMX686 传感器作为主摄，以及豪威科技的 13 MP OV13B10 传感器作为广角，豪威科技的 8MP OV08856 传感器作为长焦微距，GalaxyCore 的 2MP GC02M1 传感器作为景深。

此外，还有一版特殊的配备 108MP 分辨率的三星 ISOCELL HM2 传感器。

而另一款搭载天玑 7000 的型号为 L11A，中国版型号为 22041211AC，代号为 rubens（鲁本斯），两款手机的代号都是画家。这款手机配置上可能略低端一些，搭载三摄，配备 64MP 三星 ISOCELL GW3 传感器。

IT之家了解到，爆料称，这两款机型 MIUI 适配仍处于开发阶段，因此在 2021 年发布的可能性不大，预计将在 2022 年 4 月发布。